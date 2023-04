Nerozdělili si role, scénáře a nezačali číst, hrát. Tak jednoduché to nebylo. Hana Kokšalová první sérii divadelních zkoušek líčí jako „společné poznávání“. A tato definice se hodí i na představení. Až na to, že do procesu poznávání je hned v první minutě zatažen i divák. Pak už se nestačí divit, co všechno se v 60 minutách dozvěděl o tzv. banánových dětech. Říkají si tak sami mladí Vietnamci, kteří se narodili a vyrostli u nás.

Hana Kokšalová se více než rok setkávala se šesti, posléze čtyřmi z nich a povídala si: o dětství s českými chůvami, o rodičích zakletých do práce, o vzdálené vlasti předků a českých Vánocích, o dvou jazycích, o snech a plánech. „Nikdo, kdo reagoval na mou výzvu, neměl zkušenosti s divadlem. Nevěděli jsme, do čeho jdeme a jak to dopadne,“ vysvětluje pro HN východisko inscenace Každý má v sobě dva vlky, která se od začátku března hraje s úspěchem v pražském Divadle Archa.

Dokumentární divadelní představení vzniklo na základě autentických výpovědí mladých neherců, autorka ve scénáři vlastně mapuje jejich život – od dětství až do dospělosti. A oni ho vyprávějí. Tři jsou na jevišti, respektive v divadelním sále, který je uspořádán jako aréna s velkým stolem uprostřed, okolo něhož se diskutuje, vzpomíná, sní, zpívá nebo také hněte hromada hlíny, přičemž se účinkující sami snímají kamerou a promítají své ruce a tváře na plátno. Čtvrtá dívka promlouvá z obrazovky.

Další technicistní výrazové prostředky – třeba hra se světly, s modulací hlasů – zvýrazňují sílu emocí. Přitom však nadhled, jejž si protagonisté udržují, i když třeba líčí drsnou šikanu ve škole nebo odcizení s rodiči, dokáže zasáhnout víc než dramatická gesta. Nejsilnější momentem je ovšem jazyk, ať už vietnamský, nebo český. Na jevišti zaznívají oba bez překladu, čímž dávají Čechům okusit, jak se mezi námi cítí Vietnamci každý den, a pochopit, jak se propast mezi oběma kulturami může ještě prohlubovat. Až do momentu, než jedna z dívek začne zpívat Holubí dům. Věděli jste, že ve vietnamštině je to také krásná píseň?

Každý má v sobě dva vlky

DIVADLO

scénář a režie Hana Kokšalová, Divadlo Archa, nejbližší repríza 22. května