Spolu (Česká republika, 2022)

FILM, režie M. Müller, D. Laňka, distribuce Bontonfilm, od 11. dubna na Netflixu

Komorní drama o soužití matky, dcery a autistického chlapce uvězněného v těle dospělého muže se vyhouplo do čela žebříčku nejsledovanějších filmů na Netflixu v Česku. Snímek, který vznikl podle hry francouzského dramatika Fabia Marra, zase trochu poodhaluje oponu, jež nás dělí od světa autistů. Činí tak díky hereckým výkonům Veroniky Žilkové a Štěpána Kozuba. A příhodně. Vždyť OSN vyhlásila 2. duben za Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Oskar Kokoschka. Rebel z Vídně

VÝSTAVA, Museo Guggenheim, Bilbao, do 9. září

Prázdniny jsou daleko, ale květnové svátky za humny a do severošpanělského Bilbaa to je letadlem přes Mnichov sotva pět hodin. Tamní Guggenheimovo muzeum je samo o sobě nezapomenutelný umělecký zážitek, vždyť architekt Frank Gehry přesně za tímto účelem futuristickou „loď“, zrcadlící se na hladině řeky Nervion, koncipoval. A co teprve když její paluby ovládne rebel Oskar Kokoschka? Výstava patří k vrcholům galerijní sezony v celé Evropě.

Síla hudby (Die Macht der Musik ), 1918 Olej na plátně, kolekce Van Abbemuseum, Eindhoven © Fondation Oskar Kokoschka, 2023, VEGAP, Bilbao Foto: Fondation Oskar Kokoschka, 2023, VEGAP, Bilbao

Anifilm

FESTIVAL, Mezinárodní festival animovaných filmů, 2. až 7. května, Liberec

Foto: archiv Anifilmu

Téma nesoutěžního programu Anifilmu je jasné: Japonsko. Organizátoři chtějí představit všechny podoby japonské tvorby, a to od 30. let minulého století až do současnosti. Chybět nebudou snímky festivalových hostů a porotců Kódžiho Jamamury, Miraie Mizuea a Sariny Niheiové a nakonec dojde na fenomén anime. A pak i na Zámek v oblacích Hajaa Mijazakiho nebo Akiru Kacuhiry Ótomy.

Moravská „extravagance“: Carlo Tessarini a Carlo Zuccari

KONCERT, Musica Florea – 3. května Pálffyho palác v Praze, 4. května Evangelický kostel v Nymburku

Soubor Musica Florea, který řídí violoncellista a znalec barokní hudby Marek Štryncl, je pověstný objevováním. Svému renomé dostál i při letošním výjimečném koncertním cyklu, který pokračuje hudbou Carla Zuccariho a Carla Tessariniho. Právě Tessariniho sbírka La straveganza, což znamená extravagance, je základem květnových koncertů. Mimochodem, italský barokní skladatel působil i na Moravě.