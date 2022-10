Věhlasný britský bubeník, zpěvák a textař Phil Collins předvedl v sobotu 13. července 1985 něco neuvěřitelného: v rámci benefičního dvojkoncertu Live Aid ve prospěch obětí hladomoru v Etiopii vystoupil nejprve v Londýně a pak si „odskočil“ přes Atlantik do americké Filadelfie, kde se připojil k dalším hudebním hvězdám. Phil Collins to dokázal díky nadzvukovému stroji Concorde. Ve čtyři hodiny odpoledne odehrál ve Wembley, vrtulníkem odletěl na letiště Heathrow, odkud odcestoval večerním Concordem do New Yorku. Po třech hodinách a 45 minutách letu na něj na tamním letišti Johna F. Kennedyho (JFK) čekal vrtulník do Filadelfie. Phil Collins už letos v březnu oznámil ukončení kariéry, ale i kdyby chtěl svůj kousek nakrásně zopakovat, nepovedlo by se mu to. Bájný „bílý pták“, jak se britsko‑francouzskému Concordu přezdívalo, už skoro 20 let nelétá. A dlouho to vypadalo, že zůstane bez nástupce.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.