Letošní vlny veder jsou mimořádně silné a lékaři opakovaně varují před dopadem vysokých teplot na lidské zdraví. Zvláště ohroženi bývají lidé s kardiovaskulárními chorobami, respiračními onemocněními a také senioři, jejichž organismus už nedokáže s dostatečnou účinností regulovat tělesnou teplotu a orgány postrádají potřebné rezervy ve výkonu důležitých životních funkcí. Zátěž organismu vysokými teplotami by se mohla projevit i urychleným biologickým stárnutím.
Čínští vědci z Če-tiangské univerzity se pokusili tuto hypotézu ověřit a výsledky zveřejnili ve vědeckém časopise Cyborg and Bionic Systems. Ke spolupráci získali více než dva tisíce dobrovolníků ve věku nad 45 let a u těch měřili v průběhu čtyř let biologický věk na základě ukazatelů, jako jsou hladiny C-reaktivního proteinu, glykovaného hemoglobinu, celkového cholesterolu či triglyceridů. Údaje o vlnách vedra čerpali ze záznamů měření na meteorologických stanicích.
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Z analýzy nasbíraných dat vyplynulo, že každá vlna veder nám přidá v průměru 0,531 roku biologického stáří. Vlny mohou trvat různě dlouho, a tak vědci spočítali, že s každým jejich dnem nám biologické stáří naroste o 0,057 roku (zhruba tři týdny). Největší vliv na stárnutí mají vysoké teploty u lidí s nadváhou a obezitou, u obyvatel měst a u lidí žijících v jižních oblastech Číny. Dobrovolníci, u kterých bylo zjištěno zrychlené biologické stárnutí, měli zvýšené hladiny cholesterolu a glykovaného hemoglobinu. To naznačuje, že vedra narušují metabolismus cukrů a lipidů.
Autoři ale sami upozorňují, že jejich studie neprokazuje přímou souvislost mezi vlnami vedra a rychlostí biologického stárnutí. Z meteorologických záznamů nelze vyčíst, jaké konkrétní tepelné zátěži byli vystaveni jednotliví dobrovolníci. Údaje, z nichž bylo odvozeno biologické stáří, nemusely postihnout v plné šíři všechny aspekty stárnutí. Na druhé straně ale studie upozornila na riziko spojené s vlnami veder, jež se obvykle nebere do úvahy.
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