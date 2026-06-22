Dřívější studie prokázaly, že spánek má významný vliv na stárnutí a onemocnění mozku. My jdeme ještě dále – prokázali jsme, že se jak příliš krátký, tak i příliš dlouhý spánek pojí s rychlejším stárnutím téměř každého lidského orgánu,“ přibližuje závěry výzkumu svého týmu radiolog Junhao Wen z Columbia University.
Studie Wenova týmu zveřejněná ve vědeckém časopise Nature se zabývá „biologickými hodinami stárnutí“, které ukazují tempo stárnutí jednotlivých lidí. I když kalendářní čas měří všem stejně, biologické stárnutí běží u každého jiným tempem v závislosti na mnoha faktorech včetně dědičných dispozic a životního stylu. Různým tempem však stárnou i orgány každého člověka.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.