Dřívější studie prokázaly, že spánek má významný vliv na stárnutí a onemocnění mozku. My jdeme ještě dále – prokázali jsme, že se jak příliš krátký, tak i příliš dlouhý spánek pojí s rychlejším stárnutím téměř každého lidského orgánu,“ přibližuje závěry výzkumu svého týmu radiolog Junhao Wen z Columbia University.

Studie Wenova týmu zveřejněná ve vědeckém časopise Nature se zabývá „biologickými hodinami stárnutí“, které ukazují tempo stárnutí jednotlivých lidí. I když kalendářní čas měří všem stejně, biologické stárnutí běží u každého jiným tempem v závislosti na mnoha faktorech včetně dědičných dispozic a životního stylu. Různým tempem však stárnou i orgány každého člověka.

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