Stavba Stonehenge začala na Salisburské pláni před 5000 lety, tedy dávno předtím, než architekt Imhotep vybudoval pro faraona Džoséra nejstarší egyptskou pyramidu. Nejmonumentálnější součást Stonehenge tvoří obří pískovcové bloky, spojené původně mohutnými kamennými překlady. Váží kolem 25 tun a budovatelé na ně získali materiál na lokalitě West Woods v hrabství Wiltshire vzdálené 25 kilometrů severně od svatyně. Méně nápadné kameny o hmotnosti dvě až pět tun byly do Stonehenge dopraveny z 255 kilometrů vzdáleného pohoří Preseli ve Walesu, když přes Bristolský záliv zřejmě putovaly na lodích.
Největší záhada obestírá původ takzvaného oltářního kamene. Nepřitahuje k sobě velkou pozornost, protože leží v zemi pohřben pod dalšími dvěma zřícenými kamennými monolity. Hmotnost tohoto pískovcového bloku o rozměrech 4,9 x 1 x 0,5 metru se odhaduje na šest tun. Není jasné, zda původně stál a později se zřítil, či byl dokonce stržen, nebo zda ho do dnešní polohy uložili už sami stavitelé svatyně. Nad místem, odkud ho pravěcí lidé do Stonehenge dovlekli, si vědci lámou hlavy od druhé poloviny 19. století.
Co se dočtete dál
- Jak se dostal šestitunový blok na stovky kilometrů
- vzdálenou Salisburskou pláň?
- Jakou roli (ne)hrály ledovce?
- Co vypovídá nová hypotéza o lidech časů neolitu?
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