Jiří Titus Antonius, dobrý den, představí se do telefonu muž, jehož číslo jsem našel na stránkách Legionáři.eu. Považuji to za zajímavou přezdívku, ale na konci rozhovoru, v němž domlouvám návštěvu akce jejich sdružení, které se zabývá oživováním římské historie, se ještě zeptám: A mohl byste mi říct vaše občanské jméno? „Jiří Titus Antonius,“ opakuje hlas. Čtyřicetiletý policista z Prahy se původně jmenoval Jiří Procházka, jenže se svým antickým koníčkem se sžil natolik, že před osmi lety zašel dvakrát na matriku a po delším vyjednávání si tam nechal zapsat nové příjmení.
Zvolil si jej podle Marca Antonia, vojevůdce a stoupence římského císaře Gaia Julia Caesara. Prostřední jméno Titus si vybral proto, že se mu líbilo, není prý spojené s konkrétní osobou. „Když dělám výslech a podepisuju pak protokol, lidi se někdy trochu diví,“ připouští rodák z jihomoravské Třebíče, jenž v hlavním městě působí jako důstojník hlídkové služby.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.