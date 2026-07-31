Tichá přítelkyně
FILM, režie Ildikó Enyediová, v kinech od 30. 7.
Maďarská režisérka Ildikó Enyediová (Čarostřelec, Šimon kouzelník) ve svém novém komorním dramatu nabízí filmovou meditaci nad úlohou jedince ve světě. Děj propojuje tři časové roviny napříč dvacátým stoletím, jejichž společným jmenovatelem je majestátní jinan v botanické zahradě jedné německé univerzity. Právě tento prastarý strom se stává tichým svědkem lidských osudů i proměn světa a propojuje příběhy vědkyně, mladého studenta a neurovědce z Hongkongu. Enyediová opět sází na podmanivou obrazovou poetiku, pomalé tempo a filozofické otázky namísto klasického stylu vyprávění. Diváci se mohou těšit na Tonyho Leunga Chai-Waie, Lunu Wedlerovou, Enza Brumma nebo francouzskou herečku Léu Seydouxovou.
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