Dvojice humanoidních robotů provádí laparoskopickými nástroji cholecystektomii čili odstranění žlučníku. Takový obrázek se nabízí při pohledu na operační sál University of California v americkém San Diegu. Roboti však neoperují sami a bez dozoru. Jejich ruce ovládají na dálku zkušení chirurgové. Roli pacienta v narkóze plní prase domácí. Přesto je tato operace hodnocena odborníky jako významný předěl. Na stránkách vědeckého časopisu Nature o ní referuje tým chirurgů a robotiků pod vedením Michaela Yipa z Jacobs School of Engineering.
Robotické systémy pro chirurgické zákroky nejsou v medicíně novinkou. Obvykle bývají vybaveny několika robotickými rameny, speciálními nástroji a příslušným softwarem. Váží kolem 900 kilogramů a jejich instalace vyžaduje tým specialistů. Také operační sál na ně musí být po všech stránkách dimenzovaný. Vybavit nemocnici takovým systémem je složitá a nákladná záležitost. Yip a jeho spolupracovníci proto sáhli po humanoidních robotech G1 vyráběných čínskou společností Unitree Robotics.
„Je to cenově dostupný a komerčně nabízený systém, který reprezentuje současné humanoidní roboty pro všeobecné použití,“ odůvodňují volbu ve studii.
Roboti, kterým Yip a spol. přezdívají Surgie, jsou vysocí asi jeden a půl metru a váží kolem 30 kilogramů. Lze je nasadit do akce v běžných nemocničních provozech. Jedinou úpravu představuje výroba adaptérů, s jejichž pomocí mohou roboti operovat standardními chirurgickými nástroji. Roboti provedli operace s přesností srovnatelnou s mnohem složitějšími robotickými systémy. Osvědčili se jak v roli asistentů chirurga, tak i v plně robotické sestavě, kdy všechny chirurgické úkony provádějí roboti G1. Yip vidí budoucnost dálkově ovládaných humanoidních robotů především při nasazení na místech, kde je specializovaná lékařská péče těžko dostupná, např. v odlehlých oblastech, na bojištích nebo v kosmu.
„Naším cílem je vyvinout zcela autonomního robotického asistenta,“ odhaluje plány do budoucna Michael Yip.
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