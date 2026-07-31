Když jsme si s manželkou koupili náš první byt, měli jsme sousedy Poláky. Byli to lékař a farmaceutka pracující pro nadnárodní korporace. Jednou jsme se se sousedem spolu vraceli od metra a hodnotili plácek před naší novostavbou, který stál u silnice a zvolna zarůstal. „Přemýšlel jsem, že bych si to pronajal a udělal z toho parkoviště,“ ukazoval soused Polák na náš dům a vedle něj další dokončovanou novostavbu s tím, že současní a budoucí obyvatelé měli málo míst k parkování. „Už jsem to dokonce i počítal,“ pravil jen tak mimochodem.
Druhou práci nepotřeboval, té své měl dost a byl poměrně úspěšný. Ale něco v něm hlodalo, aby to zkoušel, aby kombinoval, jak nejčastěji říkají Poláci snaze vydělat tím, že se obejde systém, protože se tak naučili v dobách socialismu přežívat.
Co se dočtete dál
- Jak se Poláci naučili obchodovat.
- Proč jim nevadí jezdit za prací.
- V čem byla jiná ekonomická transformace.
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