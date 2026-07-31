Devět měsíců si rodiče představují, jaké jejich dítě bude. Vybírají jméno, připravují výbavu. Pak přijde porod a během několika minut se celý jejich život převrátí naruby. Místo radosti přichází strach, nejistota a otázky, na které nikdo neumí odpovědět.
Právě tehdy do života rodin vstupuje raná péče – služba, o které většina lidí nikdy neslyšela, dokud ji sama nepotřebuje. Její odborníci pomáhají rodinám vyrovnat se s postižením dítěte, ukazují jim, jak podpořit jeho vývoj. Rodiny zároveň provázejí jedním z nejtěžších období života.
„Je to jako hození do ledové vody,“ říká ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová. V rozhovoru popisuje, proč některé rodiny čekají na pomoc i půl roku, co takové zpoždění znamená pro dítě i jeho rodiče a proč podle ní nelze lidské příběhy zneužívat k fundraisingu.
Proč by si náš rozhovor měli přečíst lidé, kteří neřeší zdravotní postižení svého dítěte a kterých se to vlastně na první pohled vůbec netýká?
Všichni žijeme v nějaké bublině. A to, že já sama nemám dítě s postižením a jsem šťastný rodič, ještě neznamená, že v mém okolí nikdo takový není. Navíc nikdo z nás neví, kdy bude právě někdo z jeho blízkých potřebovat pomoc. A když člověk ví, že existuje raná péče, může tím jednou úplně změnit příběh jiné rodiny. Třeba jednou někomu pomohou slova: „Zkus se na ně obrátit.“ V České republice sice máme dobrý systém sociální péče, ale obecné povědomí o tom, co raná péče dělá, je pořád relativně nízké.
Čím to je?
Co se dočtete dál
- Kolik dětí čeká na ranou péči.
- Jak dlouhé jsou čekací doby v jednotlivých regionech.
- Jak zpoždění nástupu rané péče ovlivňuje vývoj dětí.
- Jak jsou kapacity a financování rané péče rozděleny mezi kraje a poskytovatele.
- Jak raná péče spolupracuje s lékaři a zdravotnickými zařízeními a kde to vázne.
- Jaké jsou náklady provozu poboček a jak organizace získávají dary a granty.
- Jak organizace pečuje o odborný tým a jaké výzvy představuje udržení kvalifikovaných pracovníků.
- Co následuje po skončení rané péče kolem sedmého roku věku a jaké jsou mezery v systému.
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