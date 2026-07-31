Když je někdo z blízkých smutný nebo rozrušený, snažíme se ho utěšit nebo uklidnit. Děláme všechno možné, abychom mu ulevili od trápení, a přijde nám to zcela přirozené. Díky pomoci druhých snáze zvládáme obtížná životní období a zároveň si tím posilujeme vzájemné vazby. Početný mezinárodní tým vedený izraelskou psycholožkou Mayou Tamirovou z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě si položil otázku, nakolik je tento instinkt k pomoci druhým univerzální a nakolik se do něj promítá kultura, ve které lidé vyrostli. Ve spolupráci s psychology ze 17 zemí Evropy, Asie, Afriky, Jižní i Severní Ameriky a Blízkého východu zapojili vědci do sledování 6500 dobrovolníků. Podnikli tak jeden z nejrozsáhlejších výzkumů zaměřených na tzv. mezilidské regulace emocí, kdy se lidé snaží ovlivnit emoce druhých. Jeho výsledky uveřejnil vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.
Co se dočtete dál
- Jak lze výsledky výzkumu prakticky využít.
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