Meteorologická měření z Tichého oceánu věští na druhou polovinu roku 2026 nástup klimatické anomálie známé jako El Niňo. Autory tohoto označení jsou peruánští rybáři, kteří vypozorovali, že čas od času dochází v pobřežních vodách k abnormálnímu oteplení, jež kulminuje kolem Vánoc. Říkali tomuto období El Niňo de Navidad, což lze přeložit jako Ježíšek. Nejde o fenomén moderní doby. Vědci nacházejí stopy po velmi silných El Niňo už z období před 10 tisíci lety.
El Niňo se vrací po dvou až sedmi letech a bývá střídáno obdobími s normálním počasím nebo periodickými ochlazeními známými jako La Niňa. Toto označení znamená ve španělštině „děvčátko“ a odráží fakt, že je protikladem k „chlapeckému“ oteplení El Niňo. Dříve se pro jev La Niňa používal i název El Viejo čili „stařec“. Chladnější výkyvy jsou vzácnější než teplé. El Niňo i La Niňa trvají obvykle rok, ale mohou se protáhnout i na několik let.
Co se dočtete dál
- Vědci zjistili, že v Tichém oceánu dochází k prstencovému oteplování. K čemu dochází?
- Co může případné super El Niňo způsobit?
- Co může situaci zásadně ovlivnit?
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