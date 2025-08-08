Bylo tam takové horko, že něco tak lidského jako čas by tam nevydrželo ani pět minut,“ píše ve fantasy románu Poslední kontinent Terry Pratchett. Poslední týdny v Česku sice připomínaly spíš apríl, podle klimatologa Českého hydrometeorologického ústavu Radima Tolasze ale zdání chladného léta klame. „Naopak je teplejší, než by odpovídalo průměru,“ tvrdí.
Nejen u nás platí, že vlny veder rychle nabírají na intenzitě. Kupříkladu během extrémně horkého léta roku 2023 připravila vedra o život v Evropě přes 47 tisíc lidí. V České republice tehdy padlo na vrub horka zhruba 360 úmrtí, což odpovídá 34 případům na milion obyvatel. Byli jsme tak pod evropským průměrem 136 úmrtí z veder na milion obyvatel. Smutným rekordmanem se stalo Řecko, kde vysoké teploty zabily na milion obyvatel 393 lidí.
Čím jsou vysoké teploty nebezpečné? Lidský organismus je nastavený na vnitřní tělesnou teplotu kolem 36,8 stupně a bez větších problémů se vypořádá s přechodnými poklesy či vzestupy o tři až čtyři stupně. Jako horní limit bývá uváděna tělesná teplota 40 stupňů Celsia, ale v experimentálních podmínkách nebo při vytrvalostních sportech se obejde bez vážných zdravotních následků přechodný vzestup tělesné teploty až na hodnotu 42. Vysokým teplotám se dokážeme do určité míry přizpůsobit.
Už po dvou týdnech středně těžké námahy ve vysokých teplotách se začne lidské tělo účinněji zbavovat nadbytečného tepla a riziko přehřátí klesá. Podobné účinky má na organismus člověka i dlouhodobý pasivní pobyt v horkém prostředí. Odolnost vůči přehřátí však má své meze.
Se vzestupem tělesné teploty se rozšiřují cévy, což má za následek pokles krevního tlaku. Aby srdce zajistilo zásobování těla krví, musí podávat o to vyšší výkon. Příznakem nastupující krize bývá slabý, ale zrychlený pulz a nadměrné pocení. Ztráta vody a solí potem vede k narušení rovnováhy v organismu, což má za následek široké spektrum potíží, jako jsou závratě, nevolnost, zvracení, mdloby či svalové křeče. V důsledku poklesu krevního tlaku hrozí selhání srdce. Při přehřátí je nutné přestat se všemi aktivitami a odpočívat vleže s mírně zvednutýma nohama v chladnějším prostředí. K ochlazení organismu se doporučuje pít studenou vodu a také pokožku chladit studenou vodou. Pokud se člověku do půl hodiny neuleví, je namístě vyhledat lékařskou pomoc.
Dědictví z afrických savan
Naší hlavní zbraní proti přehřátí je pocení. Tenhle velmi účinný chladicí systém získali evolucí předci člověka, když před několika miliony roků opustili africké pralesy a vydali se do travnatých savan. Jako nejvydatnější zdroj živin se jim tam nabízelo maso čerstvých zdechlin, jejichž přítomnost jim prozradili supi kroužící vysoko na obloze a vyčkávající na definitivní skon kořisti. Pokud chtěli předci člověka urvat svůj díl masa, museli si pospíšit. Supy viděly i velké šelmy a také ty hned vyrazily na místo, kde jim kynula vyhlídka na hody. V přímém souboji se lvy, hyenami a dalšími velkými predátory neměl náš předek nejmenší šanci. Jeho jediná naděje na úspěch spočívala ve vytrvalosti a rychlosti. Musel své konkurenty předběhnout a nasytit se dřív, než dorazili.
Při usilovném běhu produkují svaly značné množství tepla. V horkém klimatu savan hrozil našim předkům kolaps z přehřátí, a tak si vyvinuli účinné chlazení. Ztratili srst a získali potní žlázy, kterých máme desetkrát víc než náš nejbližší příbuzný šimpanz. Na dvou metrech čtverečních lidské kůže bychom si jich napočítali zhruba tři miliony. Chybí nám jen na rtech, v nitru zvukovodů a na genitáliích. Nejhustěji máme potními žlázami protkanou kůži na dlaních a chodidlech. Při intenzivní námaze v horku dokážeme za hodinu vyloučit až čtyři litry potu a jeho odparem na povrchu těla se citelně ochladit.
Pravěký člověk přešel od mršin k lovu a využil toho, že jeho kořist tak účinným chlazením nevládla. Většina savců má mnohem méně potních žláz a nevylučují vodnatý, snadno se odpařující pot. Nadbytečného tepla se zbavují intenzivním dýcháním a odparem vody v dýchacích cestách. Naši předci zvěř v horku pronásledovali, nedopřáli jí ani chvíli na odpočinek a ochlazení a dohnali ji k přehřátí. Zvíře už nedokázalo běžet, zůstalo odevzdaně stát a stalo se snadnou kořistí. Ještě nedávno tak lovili antilopy Sanové z Kalahari. Mexičtí indiáni Tarahumarové uštvali za horkých dní jelence a původní obyvatelé Austrálie uhnali i klokany. Úspěšnost lovu se pohybovala kolem 40 procent. Lovci vydrželi pronásledovat kořist nepřetržitě i pět hodin, ale protože si pro štvanice vybírali denní dobu s nejvyššími teplotami, zvíře jim obvykle padlo za oběť o dost dříve. Sanové vyráželi, když se teplota vzduchu přehoupla přes 40 stupňů Celsia, a k uštvání antilopy kudu velkého nepotřebovali většinou uběhnout víc než 30 kilometrů.
I dnes jsme svědky triumfu člověka nad skvělými zvířecími vytrvalci a i v těchto případech je vydatným pomocníkem vedro. Ve Walesu se každoročně běhá závod Man versus Horse Marathon. Na trati dlouhé 35 kilometrů spolu soupeří běžci s jezdci na koních. Lidé tu zatím zvítězili jen párkrát a ne náhodou to pokaždé bylo v horkém dni. Podobně dokázal porazit lidský vytrvalec arabského plnokrevníka s jezdcem v sedle při závodě na 80 kilometrů napříč pouští ve Spojených arabských emirátech. Po pěti a tři čtvrtě hodině běhu vyhrál atlet o pouhých padesát metrů.
Co prozradí mokrý teploměr
Určit, jaké teploty už jsou pro člověka nebezpečné a s jakými se zdraví lidé ještě bez potíží vyrovnají, není vůbec jednoduché. Hodně záleží na tom, na jaké teploty jsou lidé dlouhodobě adaptovaní. Obyvatelům severní Evropy mohou hrozit komplikace už při dlouhodobých pobytech v teplotách kolem 25 stupňů, naopak lidé z jižních oblastí nemusí mít problém ani při teplotách nad třicet.
Účinnost chlazení závisí nejen na množství vyloučeného potu, ale hlavně na tom, kolik se ho z povrchu těla odpaří. Proto snášíme lépe suché horko, kdy se pot odpařuje snadno, a mnohem hůře na nás dopadají vedra provázená vysokou vlhkostí vzduchu, protože potom odpar potu vázne a chlazení ztrácí na účinnosti. Rizikovou konstelaci odhalí teplota naměřená „mokrým“ teploměrem, tedy teploměrem, jehož tepelné čidlo je zabaleno do tkaniny napuštěné destilovanou vodou. Z tkaniny se voda odpařuje podobně jako pot z povrchu kůže a čidlo se tak ochlazuje. Pokud „mokrý“ teploměr naměří 32 stupňů a více, signalizuje to pro člověka vážné riziko přehřátí, protože za těchto podmínek už se jeho tělo pouhým pocením dostatečně neochlazuje. Subjektivní pocit „mokrých“ 32 stupňů odpovídá „suchým“ 55. Za kritickou se považuje „mokrá“ teplota 35 stupňů Celsia. Lidé ji snesou jen po krátkou dobu a subjektivně ji vnímají jako žár kolem 70.
Teplota „mokrého“ teploměru se za současných klimatických podmínek drží pod 30 stupni. V několika oblastech ale občas na krátkou dobu překračuje hodnotu 31 a ve vzácných případech už se vyšplhala na 35. V hustě osídlených oblastech tropů a subtropů se tak lidé začínají potýkat s klimatickými podmínkami, na něž není lidský organismus stavěný. Teplotní „rezerva“, s níž žili lidé ještě relativně nedávno, se povážlivě ztenčuje a s postupujícím globálním oteplováním budeme neúnosným podmínkám vystavováni stále častěji.
Geny a životní styl
Pouště v australském vnitrozemí patří k nejteplejším místům světa. V posledních letech i tady padají teplotní rekordy. Léto na přelomu loňského a letošního roku přineslo městu Alice Springs, označovanému domorodci jako Mparntwe, nejteplejších 100 dní v historii. Hned 92krát se tu hodnota na teploměru vyšplhala nad 35 stupňů a každý druhý den přesáhly teploty čtyřicítku. Vedra dopadala paradoxně nejhůře na Australany evropského původu, kteří mívají domovy vybavené klimatizací a vysokým teplotám bývají vystaveni v menší míře než podstatně chudší původní obyvatelé. Ti vděčí za svou vyšší odolnost k vedrům komplexní adaptaci na kruté podmínky panující ve vnitrozemí nejmenšího světadílu.
Jedna z adaptací se skrývá v dědičné informaci Austrálců. U většiny lidí se při horečce nad 39 stupňů Celsia asi o čtvrtinu zvýší množství hormonu štítné žlázy tyroxinu kolujícího krevním oběhem. Tyroxin zvyšuje rychlost metabolismu, což přináší organismu bojujícímu s infekcí značnou výhodu. U domorodých Australanů ale stoupají hladiny tyroxinu při horečce jen o 10 procent a méně jim narůstá i intenzita metabolismu. Při infekčním onemocnění se to jeví jako handicap, ale v horkém klimatu s teplotami překračujícími 45 stupňů to představuje obrovskou výhodu. Při vzestupu tělesné teploty v důsledku přehřátí organismu vystaveného horku by urychlení metabolismu tyroxinem tepelnou zátěž ještě zhoršilo.
Předci původních obyvatel přišli do centrální Austrálie nejpozději před 10 tisíci lety a za tu dobu se přizpůsobili horku nejen dědičnou informací, ale také životním stylem, v němž hraje zásadní roli princip gwardy.
„Gwarda znamená myslet, naslouchat, slyšet, vidět, soustředit se, cítit, co se kolem vás děje,“ vysvětloval v online magazínu Australian National University stařešina kmene Warumungu Norman Frank Jupurrurla. „V dávných dobách se naši lidé v zimě toulali pouští a sbírali tam semena a hlízy, protože tam bylo celkem chladno. V létě žili kolem řek a potoků. Za velmi horkého počasí, kdy řeky a potoky vysychaly, se pohybovali v oblasti pramenů, kde měli přístup k vodě. Nechodili do pouště, když bylo velké horko, protože to bylo nebezpečné. Tohle a mnoho dalších věcí nám říká gwarda.“
Součástí gwardy je i arvo – klid, nebo chcete-li „šlofík“, v době, kdy jsou denní teploty nejvyšší. Tato obdoba siesty s sebou nese menší aktivitu, nižší rychlost metabolismu a tím i významnou redukci rizika přehřátí organismu. Vědci zkoumající životní styl původních obyvatel Austrálie vyzývají, abychom se nechali inspirovat lidmi, kteří vedrům úspěšně vzdorují po dlouhá tisíciletí.
„Vzhledem k tomu, že extrémně vysoké teploty jsou stále běžnější, může být nejdůležitějším nástrojem pro adaptaci na klimatickou změnu změna naší kultury,“ tvrdí v článku ve zmíněném magazínu Simon Quilty z Australian National University. „Je načase naučit se od původních obyvatel a od prehistorických společností, jak prosperovat v horkém podnebí. Možná bychom si všichni měli dát v horku šlofíka, místo abychom zapínali klimatizaci. Vzhledem k tomu, kolik elektrické energie klimatizace spotřebuje, by byla arva zcela jistě šetrnější k životnímu prostředí.“
Proč chodí beduíni v černé
U Tuaregů ze Sahary nebo beduínů z Arabské pouště vědci zatím genetickou adaptaci na vysoké teploty neodhalili. Tato etnika si pomáhají volnými, povlávajícími oděvy. Vědci měřili tělesnou teplotu na různých místech těla dobrovolníků, kteří v pouštních podmínkách stáli půl hodiny na slunci v černé beduínské róbě či její bílé verzi, v hnědé vojenské uniformě nebo jen v kraťasech. Evropan by si asi intuitivně vybral šortky. Pokus ukázal, že to není špatná volba, protože na značné části těla je kůže v plném kontaktu s okolním vzduchem, což usnadňuje odpařování potu a ochlazování. Má to však i své minusy. Kromě toho, že „nahota“ je v mnoha oblastech světa společensky nepřijatelná, tkví hlavní problém v nutnosti kvalitní ochrany pokožky před sluncem. Mnohdy tak člověku v šortkách nezbude nic jiného než si vzít nějaké oblečení.
Oblečení, jako je třeba uniforma, brání volnému proudění vzduchu kolem těla a tím i odparu potu. Pro pobyt v horku se vůbec nehodí. Pokud má navíc tmavou barvu, pak tkanina absorbuje sluneční teplo a předává ho přes kůži přímo tělu. Široké beduínské tuniky se ukázaly jako pravý opak. Jak látka povlává ve větru, umožňuje proudění vzduchu kolem těla dobrovolníka. Stačí k tomu i slabý vánek s rychlostí tří metrů za sekundu. Tuniku rozevlaje i běžný, nepříliš intenzivní pohyb. Střih oděvu navíc vytváří komínový efekt, díky kterému vzduch stoupá beduínovi od nohou ke krku. V bezvětří chladí oděv pouštních nomádů dokonce lépe než holá kůže, protože zajistí proudění vzduchu mezi látkou a pokožkou a usnadní tak odpar potu z povrchu těla.
Pokud jde o barvu, pak vědci nepozorovali rozdíl mezi bílou a černou beduínskou tunikou. Černá barva absorbuje více tepla. Látka ho sice pohltí, ale protože oděv není v kontaktu s kůží, teplo se nepřenáší na tělo. Barva oděvu tak nehraje roli. A poučení z vědecké studie? V horkých dnech není zapotřebí shánět beduínskou tuniku, ale volný oděv dokáže zázraky.
Města – ostrovy vedra
Ve vlnách veder trpí nejvíce obyvatelé měst, protože ta tvoří v krajině „ostrovy horka“. Teploty v nich bývají o pět stupňů Celsia vyšší než ve volné krajině. V extrémních případech se města oproti okolí ohřívají až o 10 stupňů. Téměř polovina z přibližně 10 tisíc velkých světových měst čelí v posledních čtyřech desetiletích nárůstu teplot. Počet městských obyvatel, kteří bojují s vedry, se odhaduje na 1,7 miliardy.
Vyšší teploty ve městech mají řadu příčin. Rozsáhlé plochy, jako jsou silnice, budovy nebo parkoviště, během dne absorbují teplo a v noci ho vyzařují. Dalším zdrojem tepla jsou dopravní prostředky, ale i samotní obyvatelé. Vzestupu teplot nahrává i omezená výměna vzduchu s okolím, nedostatek zeleně, vodních toků a nádrží, které dokážou vzduch ochladit.
Města mohou pro lepší životní podmínky svých obyvatel hodně udělat. Španělská Murcia například při obnově silnic nahradila tmavý asfalt světlejšími materiály, které sluneční záření neabsorbují, ale naopak odrážejí. Teplota v ulicích se tak výrazně snížila. Na ochranu před horkem zavedlo město celkem šedesát opatření. Jejich součástí je zvětšení ploch městské zeleně, včetně vegetací krytých střech budov, zavedení tekoucí vody do veřejných prostor a využívání dešťové vody.
Chlazení interiérů budov bývá energeticky náročné, ale i v tom nabízí architektům inspiraci příroda. Hnízda budovaná z hlíny některými druhy termitů se tyčí nad okolní krajinu do několikametrové výšky a jejich stěny jsou naplno vystaveny slunci. Obývají je miliony horečně pracujících termitů, kteří jsou dalším zdrojem tepla. Přesto bývá uvnitř termitiště chladněji než v jeho okolí. Optimální klima zajišťuje důmyslný větrací systém. Horký vzduch stoupá šachtami do špičky hnízda, kde uniká porézními stěnami ven. Ve spodní části termitiště se na jeho místo tlačí přes průduchy chladnější vzduch zvenčí. V cirkulaci vzduchu termitištěm sehrává významnou úlohu ohřívání stěn sluncem i jejich ochlazování větrem. Klimatizační chodby zajišťující cirkulaci vzduchu jsou striktně odděleny od ostatních prostor termitiště a mohou mít impozantní rozměry. Hlavní větrací šachta, která se táhne hnízdem termitů z rodu Macrotermes z podzemí až na jeho vrcholek, je dlouhá až 7 metrů a má průměr 20 centimetrů.
Architekt Mick Pearce navrhl pro zimbabwské Harare budovu obchodního střediska Eastgate Centre s pasivním ventilačním systémem, který pracuje na podobných principech, jaké zajišťují výměnu vzduchu v termitištích. Materiály budovy v horkých dnech akumulují teplo a během chladných nocí ho opět uvolňují do okolí. Teplo generované obyvateli a spotřebiči napomáhá proudění vzduchu v rozlehlých vnitřních prostorách budovy a nutí ho stoupat do otevřených střešních průduchů. Otvory ve stěnách budovy zachycují závany větru a usnadňují tak výměnu vzduchu uvnitř budovy. Při stavbě centra za více než 30 milionů dolarů se ušetřilo 10 procent stavebních nákladů za systém klimatizace.
Dokonalý produkt evoluce
Pokud bychom hledali v přírodě přeborníka v odolnosti k horku, patřil by k favoritům „koráb pouště“ – velbloud jednohrbý. Zvládá dvě na první pohled těžko slučitelné věci – udrží si tělesnou teplotu na únosné úrovni a zároveň šetří vodou. Jeho normální tělesná teplota se pohybuje kolem 37 stupňů, ale v horku může vystoupat na 41 bez toho, že by zvíře nějak zvlášť strádalo. Za chladných pouštních nocí mu klesá teplota těla na 34 stupňů, takže si do rána vytvoří sedmistupňovou „rezervu“ pro ohřátí organismu během dne. Hodně mu pomáhá izolační vrstva srsti. V noci jej chrání před nadměrným prochladnutím, ve dne zase nedovolí, aby mu sluneční žár ohříval kůži. Význam srsti názorně dokládá fakt, že ostříhaný velbloud je nucen zapojit do chlazení těla větší měrou potní žlázy a spotřebuje proto denně o polovinu víc vody než neostříhané zvíře.
V horku velbloud omezí produkci tělesného tepla celkovým snížením intenzity metabolismu. Nepotřebuje potom tak vydatný přísun kyslíku, může snížit frekvenci dechu a díky tomu ztrácí méně vody s vydechovaným vzduchem. Velbloud umí dokonce snížit jeho vlhkost. Člověk vydechuje vzduch plně nasycený vodními parami, velbloud srazí jeho vlhkost na polovinu. Voda mu kondenzuje na povrchu sliznice v členitém labyrintu nosní dutiny a ta se odparem vody ochladí. Tím se ochladí i krev, která protéká touto částí hlavy na cestě do mozku. Velbloud tak má mozek asi o dva stupně chladnější než zbytek těla.
Velbloudí hrb je tvořený tukem a zvířeti neslouží jako zásobárna vody, nýbrž jako zásobárna energie. S „plně natankovaným“ hrbem se zvíře obejde bez potravy po dobu čtyř až pěti měsíců. Bez vody vydrží několik týdnů, a pokud má pastvu, nemusí pít až sedm měsíců. Člověka zabije už ztráta vody kolem 15 procent z hmotnosti těla. Velbloud může dehydratací ztratit bez újmy na zdraví víc než třetinu tělesné hmotnosti. Když se konečně dostane k vodě, je s to vypít najednou i dvě stě litrů.
Není divu, že velbloud inspiroval techniky při vývoji chladicích systémů. Jedním z nejúspěšnějších je dvouvrstvý materiál, v němž spodní gelová vrstva tvořená z 97 procent vodou simuluje funkci velbloudích potních žláz a horní vrstva porézní pěny napodobuje izolující srst. Ohřátý gel se ochlazuje odparem vody a pěna brání průniku tepla ke gelu. Materiál udržuje teplotu o sedm stupňů nižší, než je teplota okolního vzduchu, a i v horku funguje zhruba 200 hodin bez jakéhokoli přísunu energie. Po vyschnutí lze gel snadno regenerovat přidáním vody.
Naše problémy s horkem nejsou ničím výjimečným. S vysokými teplotami se odedávna potýkaly nejrůznější organismy, naše předky nevyjímaje. Evolucí vznikla řada dokonalých řešení a je jasné, že nemá cenu „vynalézat trakař“. Opisování od přírody i předků je povoleno.
Když vedro zabíjí ve větší míře i mladé
Mezi dubnem a červnem loňského roku zažilo Mexiko tři rekordní vlny veder. V nejteplejších oblastech, jako je Monterrey, vystoupala rtuť teploměru na 45 stupňů Celsia. Na konci třetí vlny evidovalo tamější ministerstvo zdravotnictví bezmála dva tisíce případů vážných zdravotních problémů vyvolaných horkem a 90 úmrtí v důsledku úpalu a dehydratace. Zatímco v Evropě dominují mezi oběťmi veder senioři ve věku nad 80 let, v Mexiku tvoří tři čtvrtiny všech, kteří zemřeli na následky vysokých teplot, děti ve věku do pěti let a mladí lidé mezi 18 a 35 lety. Vyplývá to ze studie publikované ve vědeckém časopise Science Advances týmem pod vedením Daniela Bresslera z newyorské Columbia University.
„Oběťmi jsou mladí lidé, kteří pracují venku, nebo malé děti, které se ještě neumějí správně rozhodnout, kolik vody by měly vypít nebo jak by se měly do horka obléknout,“ vysvětluje Bressler.
Mexiko spolu s Indií, Austrálií, Čínou a zeměmi kolem Perského zálivu patří k oblastem, kde dochází k nebezpečné kombinaci extrémních teplot s vysokou vlhkostí vzduchu. Při teplotách stoupajících nad 40 stupňů Celsia a vlhkosti přesahující 75 procent se lidský organismus silně zahřívá, ale nedokáže se dostatečně ochladit pocením, protože se pot ve vlhkém vzduchu z kůže málo odpařuje. Člověku pak hrozí přehřátí.
V Mexiku je zhruba 8,8 milionu lidí zaměstnáno ve stavebnictví a dalších 5,3 milionu v zemědělství. Jejich ochraně před horkem se nevěnuje dostatek pozornosti. Autoři studie si například povšimli, že mladí Mexičané pracující na citrusových plantážích už nedrží tradiční polední siestu. Dříve bývalo přerušení práce v době nejvyšších denních teplot zcela běžné a fungovalo jako účinná prevence přehřátí organismu a následných závažných zdravotních komplikací. Podobné problémy netrápí jen Mexiko. Horku a vysoké vlhkosti vzduchu jsou při práci vystaveny miliony obyvatel tropů a subtropů.
