Když v květnu roku 2019 začala kroužit kolem Země první várka satelitů Starlink, vzrostl počet družic na oběžné dráze kolem naší planety ze 2000 na 14 tisíc. Pokud bychom vzali do úvahy i mrtvé družice a další „vesmírné smetí“, pak napočítáme na orbitě kolem Země asi 32 tisíc těles. Tyto objekty odrážejí sluneční světlo a přispívají tak významně ke světelnému znečištění, jež komplikuje práci astronomů pozorujících noční oblohu. Přitom tato sledování mají například včas odhalit asteroidy nebo komety, které by se mohly dostat do kolize se Zemí.
V současné době se plánuje vypuštění 1,7 milionu dalších satelitů, což práci astronomů vážně naruší. Upozornil na to Olivier Hainaut z Evropské jižní observatoře ve studii publikované ve vědeckém časopise Astronomy & Astrophysics. Hainaut navrhuje pro počet satelitů limit někde kolem 100 tisíc, a navíc chce, aby neodrážely tolik světla. Neměly by být ze Země viditelné pouhým okem.
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Neviditelností satelitů se zabývali vědci z University of Surrey vedení Keithem Rydenem ve studii publikované vědeckým časopisem Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Na základě počítačových simulací došli k závěru, že řešení nabízí materiál Vantablack 310, vyvinutý rovněž na University of Surrey a produkovaný spinout firmou Surrey NanoSystems. Špičkové verze Vantablack pohltí 99,965 procenta dopadajícího světla. Verze 310 pracuje s účinností kolem 98 procent a dvě procenta odraženého světla by měla rozptýlit tak, že potlačí vznik záblesků typických pro stávající satelity na oběžné dráze kolem Země.
„Vantablack 310 kombinuje vlastnosti ultračerného povrchu, které se projevují v širokém rozsahu pozorovacích úhlů, s odolností nezbytnou pro provoz na nízké oběžné dráze Země,“ přibližuje výsledky simulace Ryden.
Vědci chtějí Vantablack ověřit na družici Jovian-1 CubeSat, která bude vypuštěna v rámci studentského programu univerzit v Surrey, Portsmouthu a Southamptonu. Otestují účinnost ultračerného povrchu v kosmu a pokusí se změřit pokles jasu družice ze Země.
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