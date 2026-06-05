Neurotičtí lidé mají sklon k negativním emocím, jako je smutek, obavy, hněv či vina. Neuroticismus se tak spolu s otevřeností, extraverzí, svědomitostí a přívětivostí řadí do takzvané velké pětky charakteristik lidské osobnosti. Obvykle je mu přičítán negativní vliv na fyzické i psychické zdraví. Tým čínských vědců pod vedením Bing Liuové z Pekingské pedagogické univerzity ale nyní zjistil, že některým lidem jejich neurotická povaha svědčí. Výsledky tohoto výzkumu zveřejnil vědecký časopis Scientific Bulletin.
Liuová a její spolupracovníci získali z britské databáze BioBank velkou pětku charakteristik osobnosti pro více než 400 tisíc lidí. Pro 267 tisíc měli navíc k dispozici údaje o dědičné informaci a pro 30 tisíc účastníků ještě snímky mozku pořízené moderními zobrazovacími metodami. Z těchto dat vyčetli, že kromě tradičních neurotiků se silnými negativními emocemi, výkyvy nálad a emocionálními kolapsy existují i lidé, kteří sice trpí obavami a pronásledují je pocity úzkosti, ale prožívají to bez silných emocí. Liuová tento typ neuroticismu označuje jako „emočně reaktivní, ale vnitřně stabilní“.
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Lidé s tímto „klidným“ typem neuroticismu čelili o 35 procent nižšímu riziku úmrtí ve srovnání s jedinci s tradičním „bouřlivým“ neuroticismem. Liuovou a spol. zaskočilo zjištění, že „klidní“ neurotici žijí dokonce déle než lidé, kteří nevykazují příznaky neuroticismu. Lépe vzdorovali některým onemocněním, například ischemické chorobě srdeční, rakovině plic a covidu. Vděčí za to zdravějšímu životnímu stylu. Sužují je obavy o vlastní zdraví, což je motivuje k prevenci chorob.
Z vyšetření mozku vyplývá, že „bouřlivý“ neuroticismus je vyvolán změnami v centrech mozkové kůry důležitých pro regulaci emocí a sebekontrolu. „Klidní“ neurotici vykazovali změny v částech mozku, jako je amygdala, hipokampus a thalamus. Ta se mobilizují i u zvířat, která se ocitla v nebezpečí. Tomu odpovídají i rozdíly v dědičné informaci. Pro bouřlivé neurotiky jsou charakteristické změny v oblastech genomu, jež prodělaly nedávno rychlý vývoj a přispěly tak ke vzniku člověka. Za klidným neuroticismem se skrývá evolučně starší emocionální systém společný pro člověka a zvířata.
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