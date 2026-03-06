V evoluci člověka sehrál oheň tak významnou roli, že někteří vědci označují posledních 170 tisíc let jako pyrocén čili dobu ohňovou. Využívání ohně má však mnohem delší historii. Nejstarší stopy po ohništi našli archeologové v jihoafrické jeskyni Wonderwerk. Pravěký Homo erectus u něj sedával před milionem roků. Nejstarší doklady o rozdělávání ohně pocházejí z anglického Barnhamu. Křesáním kusy pyritu ho tam zažehávali neandrtálci před 400 tisíci lety. Někteří vědci jsou přesvědčeni, že pečením naši dávní předci zvýšili stravitelnost nejen masa, ale také hlíz s vysokým obsahem škrobu a zajistili si tím dostatek živin pro vývoj větších a výkonnějších mozků.
Co se dočtete dál
- V čem je unikátní vztah člověka k ohni.
- Jak se to promítlo do naší evoluce.
- Co si výzkumný tým od své studie slibuje.
