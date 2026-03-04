Představte si lék, který je zcela zdarma, nemá žádné negativní vedlejší účinky, je okamžitě dostupný a prokazatelně posiluje imunitu, tlumí bolest a zpomaluje stárnutí mozku. Tento „zázrak“ přitom lidstvo provází od nepaměti. Není to žádná nová molekula z laboratoří farmaceutických gigantů, ale pouhé mechanické vlnění vytvářené našimi hlasivkami – zpěv.
Díky vědeckému výzkumu víme, že když zpíváme – ať už v zaplněné koncertní síni, nebo falešně ve sprše –, uvádíme do pohybu komplexní kaskádu biochemických procesů, které doslova opravují naše tělo.
Jedním z nejpřesvědčivějších důkazů o fyzickém dopadu zpěvu je studie vědců z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu, publikovaná v časopise Journal of Behavioral Medicine.
Co se dočtete dál
- Jak hluboce je zpěv vrytý do našeho mozku.
- Jaké jsou jeho přínosy pro zdraví a pro léčbu.
- Proč tyto přínosy existují.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.