Malé dítě vstřebává od narození spoustu informací a získává nejednu dovednost. Když bychom si ale měli vzpomenout na zážitek z doby, kdy nám byly dva roky, zjistíme, že od těchto vzpomínek máme paměť dokonale vymetenou. A přitom si můžeme být jisti, že pro nás byl v tomto věku život plný vzrušujících událostí.
S fenoménem označovaným jako infantilní amnézie si vědci lámou hlavu dlouhá staletí. Tým vedený Tomásem Ryanem z dublinské Trinity College došel ve studii zveřejněné vědeckým časopisem PLoS Biology k závěru, že zapomínání v útlém věku vyvolávají v mozku buňky známé jako mikroglie. Tyto specializované buňky imunitního systému najdeme jen v mozku, míše a v sítnici oka. Plní tam řadu důležitých funkcí. Nejenže bojují s infekcemi, ale opravují poškození mozku a regulují spoje mezi neurony, takzvané synapse.
Vědci v čele s Ryanem vyřadili mláďatům laboratorních myší mikroglie z činnosti krátce po narození a následně je vystavili podnětům nahánějícím strach. Potom sledovali, jestli si zvířata nepříjemný zážitek zapamatovala. Ukázalo se, že potlačení aktivity mikroglií vylepšilo myším paměť. Negativní zkušenost z raného mládí nezapomněly.
Vědci se při výzkumu zapomínání soustřeďují hlavně na oslabení paměti ve vysokém věku. V období po narození toho ale zapomínáme mnohem více. Tomás Ryan a jeho spolupracovníci jsou přesvědčeni, že výzkum mechanismů infantilní amnézie může být užitečný i pro boj s vyhasínáním vzpomínek seniorů.
„Co když ty vzpomínky z raného dětství v mozku stále ještě jsou a my si je jen nedokážeme vybavit?“ spekuluje Ryan. „Zapomínání se nám stále méně jeví jako chyba. Začínáme ho vnímat jako proces, v kterém si mozek odkládá některé informace stranou pro případné pozdější využití. Mikroglie mohou v tomto ději sehrávat důležitou úlohu. Dá se předpokládat, že když se nám podaří ovlivnit infantilní amnézii, nebudeme bez šancí ani při obnově paměti u lidí ve vyšším věku.“
