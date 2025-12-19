Starý Egypt byl pro kočky zemí zaslíbenou. Žily v tamějších domácnostech už před 3500 lety. Malby na stěnách hrobek je zachytily jako členy rodiny. Dostávaly potravu do misek, sedaly pod židlemi svých majitelů, a dokonce doprovázely rodiny na výletech ve člunech. Společenská smetánka pořizovala kočkám drahé obojky či náušnice. Obliba koček vyústila ve vznik kultu bohyně Bastet, jež na sebe brala podobu ženy s hlavou lvice nebo kočky a byla patronkou rafinované ženskosti. Vědci byli dlouho přesvědčeni, že kočka zdomácněla právě v Egyptě a odtud se rozšířila po Středomoří především zásluhou zdatných fénických obchodníků a mořeplavců.
V Egyptě se našly kosti koček staré zhruba 6000 let. Přesto není jisté, zda lze starý Egypt považovat za kolébku domácích koček. Nálezy z Izraele naznačují, že tam mohli lidé chovat kočky už před osmi tisíci roky. Na Kypru se našly kočičí ostatky v hrobě ženy z doby před 9500 lety. Archeologové v tom vidí důkaz o silných citových vazbách mezi lidmi a kočkami. Izraelské a kyperské archeologické nálezy stály u zrodu teorií, jež domestikaci koček nekladou na africký kontinent, ale do blízkovýchodní Levanty.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.