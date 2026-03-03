Po vodě je čaj druhý nejčastěji konzumovaný nápoj. Velké popularitě se těší i káva. Kofeinu, který oba nápoje obsahují, se připisuje stimulační účinek na nervový systém. Americký tým vedený Dongem Wangem z Harvardovy univerzity se zaměřil na dlouhodobé efekty kofeinu. Použil k tomu data od 130 tisíc dobrovolníků sledovaných lékaři déle než 40 let. Výsledky této nebývale důkladné studie zveřejnil lékařský časopis JAMA.
Wang a jeho spolupracovníci došli k závěru, že dva až tři šálky kávy nebo jeden až dva šálky čaje denně významně snižují riziko propuknutí demence. Vyšší dávky kofeinu, například při pěti šálcích čaje denně, ale i nižší konzumace čaje a kávy mají sice slabší, ale stále ještě významný příznivý účinek. Káva a čaj obsahují kromě kofeinu další biologicky aktivní látky, například antioxidanty nebo sloučeniny s protizánětlivými účinky. Wang a spol. ale připisují pozorované efekty čaje a kávy především kofeinu. Vede je k tomu například zjištění, že u konzumentů bezkofeinové kávy žádný pozitivní efekt na riziko nástupu demence nebo na rychlost poklesu duševní výkonnosti nepozorovali.
Vědce překvapilo, že kofein zlepšil vyhlídky také u lidí nesoucích v dědičné informaci variantu genu APOE4, o které je známo, že zvyšuje riziko propuknutí Alzheimerovy choroby. Stačí ji zdědit jen od jednoho rodiče a pravděpodobnost onemocnění stoupne na dvoj- až trojnásobek. Varianta APOE4 není v lidské populaci nijak vzácná, v dědičné informaci si ji nese každý pátý člověk.
Odborníci poukazují na fakt, že studie Wangova týmu vychází z dotazníků, které dobrovolníci vyplňovali ve dvou- až čtyřletých intervalech. Ty nebývají vždy spolehlivým zdrojem informací. Lidé se podvědomě snaží, aby i v anonymních průzkumech vypadali dobře. Wang uznává, že na demenci a pokles duševní výkonnosti seniorů působí široké spektrum vlivů, ale dodává: „Naše studie dokazuje, že čaj a káva jsou jejich součástí.“
