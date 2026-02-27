Debata v souvislosti s vlivem digitálních technologií na lidský mozek vynesla na povrch zdánlivě banální téma – nudu. Pocit, kdy lidé nic nekonzumují ani se nevěnují žádné činnosti, z dnešního světa ve velké míře vymizel. Lidé ho totiž vnímají negativně a snaží se mu pokud možno vyhnout. Mnozí vědci ale zmiňují právě nudu jako zásadní součást dní, která zapíná speciální část mozku a má velký vliv na psychiku a rozvoj lidí.
„Prostě se musíte někdy nudit. Bez nudy vidíte v životě méně smyslu a jste depresivnější. Tak jednoduché to je,“ popsal pro magazín Harvard Business Review tamní profesor Arthur Brooks, který se věnuje pracovní a manažerské psychologii.
Ve stavu nudy totiž není mozek nijak zaměstnaný z kognitivního hlediska. A zapne se jedna jeho specifická část, nazývaná klidová síť. „To jsou struktury v mozku, které se zapnou jen v momentě, kdy nemáte o čem jiném přemýšlet. Když si třeba zapomenete telefon a čekáte na semaforu. A většinou se nám to nelíbí, protože začneme přemýšlet o věcech, které nejsou úplně hezké ani příjemné,“ říká Brooks.
Nepříjemností nudy pro lidskou mysl se zabývala například známá studie týmu harvardského sociálního psychologa Daniela Gilberta z roku 2015. V ní dal 300 účastnicím a účastníkům ve věku od 18 do 77 let za úkol sedět až 15 minut v tichu a nedělat vůbec nic. Části z nich pak vědci do místnosti přidali možnost navíc – červené tlačítko, které měli možnost kdykoli stisknout, ale vyslali si tím do těla bolestivý elektrický šok. Ze skupiny s tlačítkem přitom možnost využilo a stisklo ho 67 procent mužů a 25 procent žen. Tolik lidí si raději způsobilo dobrovolně bolest, než aby byli sami se svými myšlenkami.
Hlavní oblastí, kam se mysl v tomto případě vydává, totiž podle Brookse bývá obecně otázka smyslu života a toho, kam směrujeme. „Většinou jsou to takovéto nepříjemné existenciální otázky. Ale je to pro nás moc dobře.“ A fakt, že se lidé nyní vlivem všudypřítomných digitálních technologií prakticky nenudí, znamená, že tyto hlubší otázky nepromýšlejí. A to podle tohoto odborníka vede ke zhoršení kondice duševního zdraví napříč světem.
„Podařilo se nám klidovou síť v mozku naprosto vypnout, protože je to pro nás nepříjemné. Jak? Odpovědí je ta věc s obrazovkou, co máme všichni v kapse. Bereme ji do ruky, i když jen stojíme 15 sekund a čekáme, až se červená změní na zelenou. Ale pokaždé, když to uděláme, bude pro nás složitější ten smysl najít a je to recept na depresi, úzkost a pocit prázdnoty,“ říká Brooks.
Doporučuje proto každému zkusit si nudu dávkovat do každodenního života. „Až zítra ráno půjdete do posilovny nebo budete dojíždět do práce, zkuste si s sebou nebrat telefon a nepouštějte si nic do sluchátek. Slibuju, že budete mít daleko zajímavější myšlenky,“ tvrdí expert. Aktivace klidové sítě mozku navíc z dlouhodobého hlediska podporuje kreativitu a schopnost řešit problémy.
