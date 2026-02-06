Když ve filmu Gladiátor vidíte, jak podlý císař Commodus bodne do zad bezbranného Maxima, trhnete sebou? Nejste sami. Podobné reakce jsou celkem běžné. Pro vědce však představovaly záhadu. Proč člověk reaguje na zrakový vjem jako na hmatový podnět, když se ho ve skutečnosti nikdo ani nedotkl? Objasnění přináší studie mezinárodního týmu pod vedením Tomase Knapena z amsterdamského Spinozova centra pro zobrazování mozku. Zveřejnil ji vědecký časopis Nature.
Vědci z Nizozemska, Velké Británie a Spojených států v čele s Knapenem pouštěli 174 dobrovolníkům filmy, jako je Sociální síť nebo Počátek, a přitom sledovali aktivitu jejich mozků. S překvapením zjistili, že obrazové vjemy ze sledovaných filmů můžou aktivovat oblasti mozku zodpovědné za zpracování dotykových podnětů. Mozek se dívá a při tom průběžně simuluje, co vidí. V oblastech mozku, jimž se připisovalo výhradně zpracovávání zrakových vjemů, se nacházejí „mapy“ těla podobné těm, jaké v jiných oblastech mozku zpracovávají hmatové podněty. Procesy, jež mozek používá ke zpracování hmatu, tak probíhají i ve zrakových centrech.
Oxytocin jako hormon lásky? Nový výzkum dokazuje, jak je klíčový pro vznik kamarádství a řídí i agresi
„Je jedno, jestli vidíte, že někdo někoho lechtá nebo mu ubližuje. Zrakové oblasti mozku se aktivují ve vzorcích, které odpovídají dané části těla. Váš mozek mapuje to, co vidíte, a simuluje hmatový pocit, i když se vám fyzicky nic nestalo. Funguje to i opačným směrem. Když se například v noci vydáte ve tmě na toaletu, pomáhají hmatové vjemy vašemu zrakovému systému vytvořit vnitřní mapu rozmístění věcí, a to i když nic nevidíte. Naše smysly takhle spolupracují na vytvoření uceleného obrazu světa,“ přibližuje podstatu objevu člen výzkumného týmu Nicholas Hedger z univerzity v anglickém Readingu.
Objev by mohl najít praktické využití. Tomas Knapen je přesvědčen, že některé problémy autistů mohou vyplývat z narušené spolupráce center mozku při zpracování a sdílení smyslových vjemů. To však bude nutné ověřit dalším výzkumem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist