Hormon oxytocin se uvolňuje do mozku při sexu, porodu či kojení. Připisuje se mu také významná role při navazování pevných vztahů. V mozku nám jeho hladiny stoupají při pohledu z očí do očí a je jedno, jestli na sebe hledí milenci nebo matka s novorozencem. Zvýšená produkce oxytocinu v mozku při pohledu z očí do očí upevňuje dokonce i vazbu mezi psem a jeho pánem. Psychologové doporučují aktivity, které vyvolají vzestup oxytocinu v mozku, i když se hormon podílí také na agresivním chování. Po těsném kontaktu s blízkou osobou, po poslechu hudby nebo po cvičení jsme díky jeho účinkům uvolněnější a spokojenější.
Co se dočtete dál
- Jaká je role hormonu při budování přátelství.
- Jak konkrétně to vědci zkoumali.
