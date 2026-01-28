Rok 2030 má znamenat konec éry Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), největšího a technicky nejnáročnějšího objektu, jaký lidstvo kdy vybudovalo mimo Zemi. Postupně se tak uzavírá jedna z nejambicióznějších kapitol mezinárodní spolupráce v dějinách vědy a techniky a jednotlivé státy, které se na jejím provozu podílely, hledají odpověď na otázku, jakým směrem se jejich pilotovaná kosmonautika vydá dál.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.