Je alkohol metla lidstva, nebo na něj má i pozitivní vliv? Ve světle medicínských výzkumů se zdá být tahle otázka absurdní. Vždyť studie opakovaně dokazují, že pití alkoholu byť jen několikrát týdně způsobuje závažné zdravotní problémy, od rozvoje demence až po onemocnění rakovinou. Jak ostatně tvrdí Světová zdravotnická organizace, žádné množství alkoholu není bezpečné. Navzdory tomu existuje hypotéza, že jeho konzumace lidstvu v lecčems prospěla. Sice nám alkohol ničí zdraví, ale dost možná pomohl ke vzniku komplexnějších společností.
Tvrdí to alespoň filozof a psycholog Edward Slingerland z University of British Columbia ve Vancouveru, který před pěti lety vydal knihu Drunk: How we sipped, danced and stumbled our way to civilization (Opilí: Jak jsme popíjeli, tančili a klopýtali na cestě k civilizaci). Slingerland nepopírá, že s pitím jsou spojena mnohá negativa, včetně násilí, závislosti a nemocí. Jak ale říká, vyvažují to jeho přínosy.
Co se dočtete dál
- Jaké pozitivní vlivy vidí u alkoholu profesor Slingerland?
- Proč je dnešní pití škodlivé?
- V jaké podstatné věci se pití alkoholu proměnilo?
