Bakterie Lacticaseibacillus rhamnosus GG patří již dlouho k hojně užívaným probiotickým kmenům. Pro tyto účely byla patentována už v roce 1989. Nad svými konkurenty vyniká v řadě ohledů. Je odolná vůči kyselému prostředí, a tak jí příliš nevadí ani průchod žaludkem. Pevně ulpívá na střevní sliznici, a proto se z trávicího traktu tak snadno nevytrácí. Navíc dokáže nabudit lidský imunitní systém. Japonští vědci nyní nalezli způsob, jak tyto vlastnosti ještě posílit. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil vědecký časopis Microbiology Spectrum.
Tým vedený Takeshim Shimosatem z univerzity Shinshu provedl celkem jednoduchý zásah do dědičné informace bakterie, jaký by mohl nastat i zcela přirozenou cestou. Vědci tak mikrobovi pozměnili funkci ribozomů. Tyto buněčné „továrny na proteiny“ pak začaly produkovat více typů „melouchařících bílkovin“, jež plní v buňce bakterie širší spektrum úloh. Jejich počet se zvýšil z pěti na 23. Molekuly těchto proteinů se objevují na povrchu bakterie. Lacticaseibacillus rhamnosus GG díky tomu získal ještě silnější stimulační účinek na imunitní systém. Výrazně zesílila i jeho adheze na střevní sliznici.
„Roste poptávka po probioticích, která dělají víc, než že jen udržují mikrobiální rovnováhu ve střevu. Potřebujeme kmeny bakterií, jež aktivně zlepšují zdravotní stav. Klasické metody šlechtění jsou však pro tyto účely pomalé,“ vysvětluje Takeshi Shimosato.
Nové „superprobiotikum“ by mohlo pomoci lidem, jejichž trávicí trakt se původní probiotické bakterie Lacticaseibacillus rhamnosus GG zbavoval příliš rychle. Geneticky pozměněný mikrob by mohl najít použití v potravinách s živou probiotickou kulturou a v doplňcích stravy posilujících imunitu. Mohl by se také přidávat do krmiv hospodářským zvířatům. Nabuzený imunitní systém by pak třeba lépe chránil před nákazami ryby chované v akvakulturách. Některé bílkoviny superprobiotické bakterie by mohly zajistit lepší účinek vakcín.
