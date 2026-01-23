Na hlavním tržišti v amazonském velkoměstě Belému na severu Brazílie najdete každý den spoustu ryb. Našinec je vůbec nedovede pojmenovat a patrně je nikdy nespatřil. Prodají vám tu také pestré olejomalby nebo rukodělné výrobky od náhrdelníků přes panenky až po ze dřeva vytesanou sochu jaguára. A nemáte úniku před vůní pečeného masa.

Ústředním artiklem jsou ale všudypřítomné drobné plody v proutěných koších. Z dálky připomínají borůvky nebo černý rybíz – ale omyl. Tyhle bobule se jmenují acaí a jsou nabité antioxidanty, vlákninou a živinami, které prospívají fungování imunitního systému, srdce, mozku či metabolismu.

„Nepředstavuj si ale to, co znáte u vás v Evropě nebo v Severní Americe, kam se odsud acaí vyváží a pije se jako slazený nápoj nebo se jako prášek míchá s cereáliemi a medem. Ve zdejší syrové formě je to něco jiného. Acaí se tu jí ráno, v poledne i večer – jako dezert nebo jako příloha k hlavnímu jídlu,“ popisuje hlavní plod zdejší části Amazonie Alvaro Negrao, profesor ze zdejší univerzity státu Pará. „Ano, i my jíme acaí proto, že dodává sílu. Ale když si ho dám jako zákusek po vydatném obědě, klidně po něm i usnu,“ směje se Brazilec, který se zaměřuje na gastronomické využití rostlin Amazonie. 

