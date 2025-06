Jsou úspěšní, mladí, ale nebýt několika šťastných či až paradoxních momentů, možná by se nedostali tak vysoko, kde jsou dnes. Barboru Burešovou málem nenechali projít do finále středoškolské vědecké soutěže, protože nevěřili, že hezky oblečená a nalíčená dívka mohla vypracovat tak kvalitní projekt. Nakonec uspěla nejen v této soutěži, ale kvůli nemístné narážce jednoho z porotců vědeckého klání se přihlásila i do Miss České republiky. Marianna Kohoutová zažila ústrky od učitelů na mnoha školách, než našla vlastní způsob, jak se vzdělávat a pracovat na výzkumu i všem, co ji baví.

V Česku neumíme pracovat s talenty, což dlouhodobě potvrzují výzkumy i vyjádření odborníků – a dokazují to i příběhy těch nejzranitelnějších – dětí, které doufaly v podporu, ale dočkaly se spíše odmítání a nebo kladení překážek ze strany škol a učitelů. Kdyby neměly vůli těmto překážkám čelit, promarnilo by se nadání těchto mladých lidí.

Přestože Tomáš Čermák na gymnáziu slýchával, že nemá ani na to vystudovat normální základku, letos v červnu úspěšně odmaturoval se samými jedničkami. To ale není jeho největší úspěch. V dubnu zemí proletěl příběh mladého autisty, který se slovenskou kolegyní vyhrál prestižní vědeckou cenu The Earth Prize. K tomu ale vedla dlouhá cesta.

