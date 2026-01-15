Děti narozené postarším rodičům čelí zvýšenému riziku vážných vrozených vad. Tato hrozba bývá spojována především s pokročilejším věkem matek. U žen ve věku nad 35 let významně klesá plodnost a po čtyřicítce roste i pravděpodobnost narození dítěte s postižením, například s takzvanou trizomií 21 známou také jako Downův syndrom. Riziko narození postiženého dítěte však výrazně stoupá i s věkem otců. Dokazují to hned dvě studie zveřejněné vědeckým časopisem Nature.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak k defektům dochází?
  • Co mohou vyvolat?
  • Co vědce překvapilo?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.