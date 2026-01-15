Děti narozené postarším rodičům čelí zvýšenému riziku vážných vrozených vad. Tato hrozba bývá spojována především s pokročilejším věkem matek. U žen ve věku nad 35 let významně klesá plodnost a po čtyřicítce roste i pravděpodobnost narození dítěte s postižením, například s takzvanou trizomií 21 známou také jako Downův syndrom. Riziko narození postiženého dítěte však výrazně stoupá i s věkem otců. Dokazují to hned dvě studie zveřejněné vědeckým časopisem Nature.
Co se dočtete dál
- Jak k defektům dochází?
- Co mohou vyvolat?
- Co vědce překvapilo?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.