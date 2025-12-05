Sportovní talent se do určité míry dědí. Fyzická kondice získaná tréninkem by se ale podle současných představ přenášet z generace na generaci neměla. Jenže studie čínských vědců pod vedením Si Čchena z univerzity v Nankingu teď přichází se zajímavými závěry, které právě toto druhé tvrzení nabourávají. Zveřejnil ji vědecký časopis Cell Metabolism.
Cvičení se sice „nepropíše“ až do genů uložených ve dvojité šroubovici DNA, ale ovlivní jejich aktivitu. I to ke zvýšení fyzické kondice potomků silně trénovaného rodiče stačí. Na první pohled mohou výsledky vypadat jako rehabilitace mylné evoluční teorie francouzského učence Jeana-Baptisty Lamarcka. Ve skutečnosti přináší další důkaz takzvané epigenetické dědičnosti, jejímž prostřednictvím se pozemské organismy vypořádávají se změnami životních podmínek.
Co se dočtete dál
- Jak otcové získanou fyzickou zdatnost synům předali?
- Co tvrdila mylná evoluční teorie francouzského biologa Jeana-Baptisty Lamarcka?
- Nad čím nám dává nadvládu epigenetická dědičnost?
