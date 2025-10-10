Balerína
FILM, režie Len Wiseman, Apple TV
John Wick v sukních a silonkách... Akční thriller Balerína rozšiřuje svět Johna Wicka o ženskou perspektivu a přináší novou dávku stylizovaného násilí, emocí i precizně zpracované akce. Děj se odehrává mezi třetím a čtvrtým dílem slavné série a sleduje mladou zabijačku Eve Macarro, která vyrůstala v baletní škole sloužící jako výcvikové centrum pro nájemné vrahy. Poté, co se její rodina stane obětí brutálního útoku, vydává se na cestu pomsty, přičemž brzy zjišťuje, že stojí proti celé síti lidí, kteří znají každý její krok. V hlavní roli se představuje Ana de Armasová, po jejím boku se objevují mimo jiné Keanu Reeves či Ian McShane. Film kombinuje precizní choreografii akčních scén s vizuálním stylem, který fanoušci série dobře znají - temné ulice, neony a dokonale načasované přestřelky.
Tommy Cash
HUDBA, SaSaZu, Praha, 16. 10.
Espresso Macchiato, por favore! Autor nejchytlavější písně letošní Eurovize se vrací do Prahy. V rámci evropského turné představí Tommy Cash svou novou show. Publikum se může těšit na typickou směs absurdního humoru, nekompromisní energie a vizuální extravagance, díky nimž si Tommy Cash získal status jedné z nejvýraznějších postav současné popkultury. Cash je známý tím, že překračuje hranice hudby, módy i společenských témat – spolupracoval s hvězdami jako Charli XCX, BBNO$, Modeselektor nebo A. G. Cook a kampaně pro značky Maison Margiela či Adidas proměňuje v umělecké performance.
Kati
DIVADLO, Moravské divadlo Olomouc, 10., 15. a 25. 10.
Černá komedie Kati je jedním z nejlepších textů britského dramatika Martina McDonagha. Děj se odehrává v 60. letech minulého století, kdy byl ve Spojeném království zrušen trest smrti, což ovšem přineslo nečekané existenční potíže i morální dilemata těm, kteří se dosud živili popravami. Hlavním hrdinou je Harry Wade, bývalý kat, který s manželkou a dcerou provozuje omšelou hospodu poblíž Manchesteru. Když jeho dcera náhle zmizí, rozhodne se vzít spravedlnost do vlastních rukou. O tom, že půjde o působivý zážitek, svědčí i fakt, že inscenaci režíruje David Vyhnánek, kmenový režisér ostravského Divadla Mír.
Tomáš Tichý – Dopamind
VÝSTAVA, Spot Gallery, Praha, do 15. 11.
V pražské Spot Gallery je k vidění nová výstava českého malíře Tomáše Tichého. Autor, který se dlouhodobě zabývá vlivem vizuální kultury a technologií na naši mysl, zkoumá, jak se v digitální době mění naše vnímání reality a schopnost soustředění. Inspirací mu byl fenomén „levného dopaminu“, tedy rychlých podnětů a krátkodobých odměn, které formují moderní způsob života. V jeho malbách se prolínají útržky skutečnosti s abstraktními obrazy a vytvářejí vizuální vír připomínající nekonečné scrollování obrazovky. Výstava, která vznikala více než rok, nabízí kolem dvaceti nových pláten i prostorovou instalaci využívající černý pigment pohlcující téměř veškeré světlo. Tichý se zamýšlí nad tím, jak technologie a umělá inteligence ovlivňují naši pozornost, a zároveň navazuje na tradici symbolů pomíjivosti. Digitální motivy v kontrastu s přírodními prvky, jako jsou motýli či rostliny, vytvářejí poetický i zneklidňující obraz světa, kde se realita mísí s virtuálnem.
