Outsideři proti mistrům: Bitva kulinářských kast
SÉRIE, 2. řada, Netflix
Kulinářská show, která klade skutečný důraz na kuchařské umění, a nikoli na drama okolo. Druhá série korejského pořadu Outsideři proti mistrům: Bitva kulinářských kast pokračuje v konfrontaci amatérských kuchařů (a přesto mistrů ve svých oborech) se zavedenými profesionály z gastronomické scény. Soutěž staví na střetu rozdílných přístupů k vaření, zkušeností i ambicí, přičemž každá epizoda přináší nové výzvy zaměřené na techniku, chuť i kreativitu. Nová řada rozšiřuje spektrum soutěžících i zadání a klade větší důraz na osobní příběhy účastníků a jejich motivaci prosadit se v kulinářském světě.
Citová hodnota
FILM, režie Joachim Trier, v kinech od 8. 1.
Snímek sleduje setkání dvou sester s otcem, který se po letech znovu objevuje v jejich životě, a to v době, kdy se vyrovnávají se ztrátou matky. Gustav, kdysi respektovaný filmový režisér, se pokouší o návrat na scénu a nabízí své dceři Noře hlavní roli v připravovaném projektu. Když spolupráci odmítne, rozhodne se obsadit americkou herečku, což výrazně zasáhne do už tak napjatých rodinných vztahů. Komediální drama kombinuje civilní humor s intimním pohledem na komplikované vztahy mezi rodiči a dětmi. V hlavních rolích se představí Renate Reinsveová, Stellan Skarsgård a Elle Fanningová. Film měl premiéru na festivalu v Cannes, kde získal Velkou cenu poroty.
Idiot
DIVADLO, režie Jakub Šmíd, Národní divadlo moravskoslezské – Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava, premiéra 10. 1.
Nadčasová klasika, která neomrzí. Divadelní inscenace vychází z románu Idiot Fjodora Michajloviče Dostojevského a soustřeďuje se na příběh knížete Lva Myškina, který se po návratu do společnosti ocitá v prostředí plném mocenských her, citových zájmů a skrytých konfliktů. Adaptace akcentuje psychologii postav a sleduje, jak se idealistický pohled na svět střetává s realitou mezilidských vztahů. Dramatizaci připravil Norbert Závodský a český překlad je dílem Libora Dvořáka. V hlavních rolích se představí Robert Finta, Petr Panzenberger a Kamila Janovičová.
Ivana Lomová – Obrazy
VÝSTAVA, Galerie Marienbad, Mariánské Lázně, do 13. 1.
Výstava představuje tvorbu české malířky Ivany Lomové, která se po studiích architektury postupně přesunula k volnému výtvarnému umění. Po zkušenostech s ilustrací a animací se v 90. letech začala zaměřovat na olejomalbu na plátno. Její obrazy vycházejí z realistického zobrazení a z fotografických předloh, které autorka používá jako základ pro svou tvorbu. Tématy jsou především běžné situace a prostředí každodenního života, často inspirované osobními vzpomínkami z dětství prožitého v pražských Střešovicích. Charakteristická je střídmá barevnost a klidná atmosféra obrazů, které se vyhýbají výrazné stylizaci i efektním motivům.
