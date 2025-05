Nepatří mezi herce, kteří vzhlížejí k Brnu nebo Praze. Na Ostravsku má totiž rodinu a nikdy se mu ji nechtělo stěhovat, natož aby svou ženu a děti nutil k takové změně kvůli své práci. Soukromé divadlo, které vybudoval v ostravských Vítkovicích, popisuje tedy jako výsledek dlouhodobého procesu zvažování, při němž právě osobní důvody hrály zásadní roli. „Důležitý byl ale i fakt, že na Ostravsku není až tak moc divadel na to, kolik je tu obyvatel,“ vysvětluje Albert Čuba. „A pak jsem také na jevišti jako herec okoušel na vlastní kůži, co se divákům líbí. A pochopil jsem, že to, co se jim líbí, se jim nedostává v takové míře, v jaké by chtěli. To všechno mne přivedlo k vlastnímu divadlu.“

Co ostravští diváci chtěli a nedostávalo se jim toho?

Komedie. Je to takhle jednoduché. V Praze je komediálních produkcí relativně dost a „trh“ je nasycen, ale v Ostravě nabídka nebyla tak pestrá. Když vsadíme na komedie a získáme dobré režiséry a herce, musíme uspět. To jsme si řekli a otevřeli Divadlo Mír.

Kdo my?

Já. Když mluvím o divadle, říkám my, protože je nás tu samozřejmě víc. Ale budovu někdejšího kina Mír jsem koupil já, respektive moje firma. Ta sloužila k produkci divadelních představení, žádala o úvěr, budovu opravila a dnes v ní provozuje divadlo.

Jak se na jeho plány dívá rodina?