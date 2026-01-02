Jedna bitva za druhou
FILM, režie Paul Thomas Anderson, na HBO Max
Jeden z nejoriginálnějších a kritiky oceňovaných filmů závěru tohoto roku konečně doputoval na streamovací platformu. Režisér Paul Thomas Anderson se ve snímku odklání od čistě introspektivních dramat směrem k napínavějšímu, místy až thrillerovému vyprávění, aniž by opustil svou typickou práci s atmosférou a komplexními charaktery. Leonardo DiCaprio ztvárňuje muže s revolucionářskou minulostí, kterého po letech klidu znovu vtáhne do víru násilí únos vlastní dcery. Osobní tragédie se tak stává spouštěčem dalšího kola starých, nikdy neuzavřených bojů. Anderson kombinuje syrové napětí s intimními momenty i humorem a ukazuje, že každá vyhraná bitva v sobě nese zárodek té další. Jedna bitva za druhou je sevřená a překvapivě přímočará jízda, v níž herecky exceluje DiCaprio a sekundují mu neméně dobří Sean Penn nebo Benicio del Toro.
Smutný song
FILM, režie Craig Brewer, v kinech od 1. 1.
Americký film sleduje dvojici hudebníků v podání Hugha Jackmana a Kate Hudsonové, kteří se živí napodobováním slavných interpretů a zpěvem jejich písní na menších pódiích. Mike Sardina a Claire se potkávají ve chvíli, kdy mají za sebou řadu osobních i profesních zklamání. Navzdory tomu mezi nimi vzniká vztah, který jim dodá novou energii a chuť zkusit věci jinak. Společně zakládají kapelu postavenou na repertoáru Neila Diamonda a postupně se přibližují úspěchu, o kterém dřív jen snili. Snímek kombinuje romantickou linku s hudebním filmem a soustředí se na téma druhých šancí, křehkosti slávy a potřeby opory ve zlomových chvílích života.
Thrill Me
DIVADLO, režie Juraj Čiernik, Divadlo v Celetné, Praha, 3. 1.
Komorní muzikál Thrill Me přivádí na jeviště skutečný kriminální případ z Chicaga 20. let, kdy dva mladí muži spáchali vraždu motivovanou touhou po vzrušení a pocitem výjimečnosti. Příběh je vyprávěn formou zpovědi jednoho z aktérů a postupně rozkrývá vztah plný manipulace, obdivu i nebezpečné posedlosti. Inscenace se soustředí na otázky viny, moci a odpovědnosti a nabízí intenzivní psychologické drama pro dva herce. Autorem původního muzikálu je Stephen Dolginoff. Minimalistická forma dává vyniknout hereckým výkonům i hudbě, která podtrhuje napětí a vnitřní konflikty postav. Původní inscenace ostravského Národního divadla si odnesla celou řadu cen a je neméně působivá i nyní v Celetné.
Daniela Ponomarevová – Temple of Health
VÝSTAVA, Galerie moderního umění v Hradci Králové, do 11. 1.
Žijeme zdravě, nebo si to jen myslíme? Výstava Temple of Health ožívá v hravou, lehce zneklidňující instalaci, která mixuje každodenní předměty wellness kultury s estetikou masové kultury. Věci spojené se zdravým životním stylem tu získávají nové významy a odhalují, jak se péče o tělo proměnila v produkt, značku a vizuální performanci. Autorka s nadsázkou otevírá otázky autenticity, konzumu i tlaku na dokonalost v době sociálních sítí. Daniela Ponomarevová ve své tvorbě propojuje kresbu, objekt a instalaci a jako základní materiál využívá recyklovaný karton. Charakteristická ruční technika tečkování a inspirace světem reklamy, poutí a nízkorozpočtové estetiky vytvářejí osobitý vizuální jazyk, který balancuje mezi přitažlivostí a kritikou. Výstava je součástí cyklu představujícího nejmladší generaci umělců a nabízí svěží pohled na současné podoby vizuální kultury.
Undo Redo
HUDBA, Jazz Dock, Praha, 7. 1.
Netradiční hudební smršť na břehu Vltavy. Projekt Undo Redo spojuje elektronickou hudbu s nečekanými zvukovými zdroji a výraznou mírou improvizace. Za jeho vznikem stojí Michal Šupák a Jakub Tengler z elektronického tanečního dua, kteří tentokrát spojili síly s multiinstrumentalistou Antonínem Dlapou. Jejich hudba pracuje s rytmy vytvářenými pomocí každodenních předmětů, jako jsou kýble, hrnce či nástroje z garáže. To vše doplňuje živě hraná elektronika. Výsledný zvuk se pohybuje na pomezí elektroniky, jazzu, afroamerické hudby a klasiky. Staví na propojení tanečních beatů, loopů a instrumentální virtuozity. Koncerty Undo Redo mají blízko k živému experimentu, kde pevná struktura skladeb nechává prostor spontánnosti a energii aktuálního momentu.
