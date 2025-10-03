Paříž padla do spárů nacistů, ale v hotelu Ritz se dál pije šampaňské. Za barem stojí Frank Meier, který se snaží přežít ve smrtící společnosti kolaborantů, odbojářů a německých uniforem. Čtyři roky míchá koktejly Němcům, Coco Chanel, vdově Ritzové či Jeanu Cocteauovi. Většina z hostů ale netuší, jaké tajemství rakouský emigrant a veterán z roku 1914 skrývá.
V nakladatelství Vyšehrad vychází román Barman z hotelu Ritz. Jeho autorem je francouzský novinář Philippe Collin. Pozoruhodná historická postava světoznámého barmana Franka Meiera ho zaujala natolik, že se rozhodl prozkoumat množství dobových pramenů a v historickém románu se pokusil popsat, jak asi tento muž, skrývající vlastní židovský původ, prožíval události druhé světové války. S Meierovým příběhem jsou navíc spojeny i osudy dalších historických osobností.
Mezi pařížskou smetánkou a smrtí
Žánrově se dílo pohybuje na pomezí románu a fiktivního deníkového záznamu. Sleduje léta 1940 až 1945 - od příchodu Němců do Paříže až po její osvobození spojeneckými vojsky. I když se francouzská metropole v té době potýká s nedostatkem potravin, Židé jsou deportováni do táborů, mladí odváděni na nucené práce a město bombardují spojenecká letadla, v Ritzu pokračují večírky německých důstojníků a francouzských kolaborantů.
Účastní se jich dramatici Sacha Guitry a Jean Cocteau nebo módní návrhářka a milenka jednoho z německých důstojníků Coco Chanel. V hotelu se ubytuje Hermann Göring i guvernér okupované Francie Otto von Stülpnagel, nahrazený později svým bratrancem Carlem-Heinrichem von Stülpnagelem. A zaměstnanci hotelu i jeho správci hledají způsob, jak pokud možno bez šrámů proplout složitou dobou.
K předním postavám románu patří také manželka předválečného správce hotelu Blanche Auzellová, bývalá filmová herečka skrývající svůj židovský původ a bojující se závislostí na morfiu, která se angažuje v odboji a dlouhé měsíce je ve vězení mučena gestapem.
Hlavní hrdina Meier se odbojové činnosti účastní jen opatrně. Tajně zaměstnává židovského učedníka a pustí se i do obchodování s falešnými pasy. Vše úspěšně zatajuje před pohlaváry, se kterými vede na baru žoviální hovory, a přitom se trénuje v umění lhát, aby jednoho dne, až spadne klec, uspěl při výslechu na gestapu. Jeho rukama dokonce začnou procházet šifrované zprávy špiček německé armády plánujících operaci Valkýra, atentát na samotného Vůdce.
Originální recepty na koktejly jako bonus
Román, který by se měl dočkat filmové adaptace, je protkaný autentickými recepty na koktejly a narazíme v něm i na luxusní kulinářské speciality. Díky iniciativě autora ve Francii nově vyšla Meierova slavná kuchařka koktejlů z roku 1936 The Artistry of Mixing Drinks. Prvních tři sta výtisků původního vydání bylo dokonce dedikováno konkrétním členům tehdejší společenské smetánky.
Philippe Collin (* 1975) pracuje jako producent v rozhlasové stanici France Inter. Vystudoval historii, která se stala jeho celoživotním zájmem, a od roku 2021 produkuje sérii historických podcastů, jež ve Francii oslovily přes deset milionů posluchačů. Barman z hotelu Ritz, vydaný v prestižním nakladatelství Albin Michel, je jeho prvním románem. Dříve vydal eseje o dvou výrazných francouzských postavách druhé světové války, Philippu Pétainovi a Léonu Blumovi.
Philippe Collin: Barman z hotelu Ritz
KNIHA, nakl. Vyšehrad, vychází 13. 10.
