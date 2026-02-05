Pozor, raději jim neříkejte „ochotníci“, nýbrž „amatéři“. Takto jsem byl poučen znalci pohybujícími se kolem neprofesionálních divadel, když jsem začal shánět tipy na zajímavé soubory. Mnozí jejich členové prý vnímají výraz „ochotníci“ jako pejorativní. Z tří a půl tisíce amatérských ansámblů fungujících v České republice jsem nakonec vybral tři a cestování za nimi se podobalo poznávacímu vlastivědnému výletu. 

Jedním z důvodů, proč se česká amatérská divadla dostala loni v prosinci na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, je jejich hustá síť. Mimochodem, podařilo se jim to jako prvním ochotnickým souborům na světě. Statistika na to sice není, ale možná jich máme nejvíc v poměru k počtu obyvatel napříč kontinenty. Zaznívá to ostatně ve videu připojeném k oznámení o zmíněném kroku na oficiálním webu organizace.

Amatérské divadlo, ŠAMU
V klubu v Krnově exceloval v muzikálu podle Monty Python mimo jiné podnikatel Ondřej Benda v roli rytíře Artuše. S představením přijel soubor ŠAMU Štítina.
Foto: HN – Jiří Zerzoň

 „Je jasné, že na ten seznam patříme,“ říká důrazně Ondřej Benda, šéf, režisér a ústřední herec amatérského divadla ŠAMU Štítina. „Obec, ve které funguje ochotnické divadlo, žije úplně jiným kulturním a společenským životem v porovnání s obcí, ve které žádné není. Ve Štítině bydlí 1300 lidí a na každou naši hru přijde během premiéry a několika repríz polovina obyvatel. Představte si, že by v Praze s milionem a půl dorazila na nějaké divadlo půlka,“ vypráví energicky 45letý muž, který sám sebe označuje za výrazného extroverta a „v civilu“ je finančním ředitelem a spolumajitelem firmy Medifine s dvacítkou zaměstnanců. Společnost obchoduje s diagnostickými přístroji a neurostimulátory.

  • Jaký nový pohled na některé své kolegy v zaměstnání díky rolím v amatérském divadlu získala manažerka Komerční banky?
  • Co se podle zajišťovací brokerky hrající v pardubickém souboru zaručeně stane po každém představení?
  • V čem kromě husté sítě souborů je české ochotnické divadlo v mezinárodním kontextu jedinečné a v čem drží světový rekord?
