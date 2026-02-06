Nepela
FILM, režie Gregor Valentovič, na Netflixu
Příběh krasobruslaře Ondreje Nepely je nově na Netflixu a už atakuje přední příčky nejsledovanějších titulů. Oceňovaný snímek zachycuje krátké, ale zásadní období v životě tohoto krasobruslaře po jeho olympijském vítězství v japonském Sapporu v roce 1972. Tvůrci se soustřeďují na střet veřejného obrazu sportovní hvězdy s realitou normalizačního Československa, kde je Nepela vystaven tlaku státní moci i očekávání okolí. V hlavní roli se představuje Josef Trojan a postavu Nepelovy trenérky ztvárnila Zuzana Mauréry. V dalších rolích se objevili Tereza Smetanová, Adrian Jastraban, Milan Mikulčík, Antonie Formanová nebo Martin Toman.
V úkrytu
FILM, režie Ric Roman Waugh, v kinech od 5. 2.
Thriller V úkrytu sleduje Michaela Masona (Jason Statham), bývalého nájemného zabijáka, který se stáhl do dobrovolné izolace na opuštěném ostrově. Jeho pečlivě chráněný úkryt naruší náhodná událost: prudká bouře a setkání s mladou ženou, jež mu zajišťuje zásobování. Ač si to Mason nechce přiznat, minulost ho vždy dožene a on se ocitá v roli ženina ochránce. Film režiséra Rica Romana Waugha (Trestanec, Zločinec) se opírá o přímočarou adrenalinovou akci bez příkras. Čistě žánrová podívaná staví na britském herci Jasonu Stathamovi, jenž vrší jednu roli v akčních filmech za druhou.
JazzFestBrno 2026
HUDBA, Brno, 6. 2. – 12. 5.
Festival JazzFestBrno zahájí svůj 25. ročník 6. února v Sono Centru koncertem formace BEATrio. V ní se představí banjista Béla Fleck, harfenista Edmar Castañeda a bubeník Antonio Sánchez. Trio složené z výrazných osobností současného jazzu nabídne program postavený na neobvyklém nástrojovém obsazení a výrazných improvizacích. Pokračovat pak bude například 13. února vystoupením Esperanzy Spaldingové, kontrabasistky, zpěvačky a skladatelky oceněné pěti cenami Grammy. Její tvorba nabízí poutavý žánrový mix.
Tadeáš Podracký: It Grows With You
VÝSTAVA, MeetFactory, Praha, do 19. 4.
Sólová výstava Tadeáše Podrackého v MeetFactory představuje výběr prací z posledních pěti let. Autor se dlouhodobě pohybuje na pomezí sochařství, designu a užitého umění a vychází z tvarů běžných předmětů, jejichž původní funkci záměrně narušuje nebo posouvá. Výsledné objekty otevírají otázky vztahu člověka k věcem a prostředí, které ho obklopuje. Podrackého tvorba je založena na procesu a experimentu s materiálem, často bez předem pevně stanoveného konceptu. Vedle ruční práce využívá i současné technologie. V novějších dílech se objevují také odkazy k lokálním rituálům a mytologiím, jež autor zapojuje jako jeden z možných rámců čtení vystavených objektů.
