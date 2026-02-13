Christy
FILM, režie David Michôd, v kinech od 12. 2.
Životopisné drama sleduje kariéru americké boxerky Christy Martinové, která se z maloměstského prostředí Západní Virginie vypracovala mezi výrazné osobnosti profesionálního boxu. Snímek mapuje její sportovní vzestup i osobní zápasy mimo ring, zejména komplikovaný vztah s trenérem a manželem Jimem (Ben Foster), jenž postupně nabývá destruktivní podoby. Film staví na kontrastu mezi veřejným obrazem úspěšné sportovkyně a soukromou zkušeností s tlakem, násilím a ztrátami. V titulní roli se představuje Sydney Sweeneyová, známá mimo jiné ze seriálů Euforie nebo Bílý lotos. Film vychází z reálného příběhu jedné z průkopnic ženského boxu a kombinuje sportovní drama s psychologicky laděným portrétem.
Anna of the North
HUDBA, Futurum Music Bar, Praha, 14. 2.
Norská zpěvačka a producentka Anna of the North patří k nejvýraznějším jménům současného alternativního popu. Ve své tvorbě kombinuje syntezátorové melodie, jemný vokál a introspektivní texty, které se pohybují mezi romantickou nostalgií a současným elektropopem. Do širšího povědomí se dostala skladbami Lovers či Dream Girl a spoluprací s Tylerem, the Creatorem na albu Flower Boy. Koncert v pražském Futuru proběhne v době, kdy umělkyně chystá nové album. Zpěvačka, vlastním jménem Anna Lotterudová, původně studovala grafický design a k hudbě se dostala během pobytu v australském Melbourne. Od té doby se vedle psaní a produkce podílí i na vizuální podobě své tvorby.
Lovci české minulosti
DIVADLO, režie Jan Večeřa, Studio Ypsilon, Praha, 15. 2. a 26. 2.
Nedávno zveřejněný dopis prezidenta T. G. Masaryka zanechal jedno velké tajemství, které se dosud všichni báli odhalit. Dvojice badatelů se v nové inscenaci vydává na cestu českými dějinami, která má podobu hravé a s nadsázkou vyvedené historické výpravy. Představení pracuje s motivem cestování časem a nabízí typicky český humor. Představení je koncipováno jako komorní herecké setkání založené na rychlých proměnách situací, výrazné stylizaci a přímém kontaktu s divákem.
Nikola Kopp Lourková – Padá ticho
VÝSTAVA, Galerie moderního umění v Hradci Králové, do 7. 6.
Výstava představuje novou sérii maleb Nikoly Kopp Lourkové, která nechává běžné předměty – židle, jablka, nádoby, špendlíky či fragmenty těla – vystupovat z vrstvené, měkké barevnosti jako vzpomínky zakotvené v osobní zkušenosti. Autorka pracuje spíše s náznakem než s popisem, čímž vytváří obrazy založené na pozorování detailu, atmosféře a jemných posunech významu. Nikola Kopp Lourková vystudovala pražskou UMPRUM a absolvovala stáže na AVU i v zahraničí. Je spoluzakladatelkou Cifra Gallery a její práce jsou zastoupeny v domácích i zahraničních sbírkách.
