Fanoušky hororů čeká už brzy drsná podívaná. Na konec října připravuje HBO Max seriál s názvem TO: Vítejte v Derry. Půjde o prequelové pokračování slavného příběhu Stephena Kinga TO (IT), které diváky zavede hlouběji do temné historie městečka Derry v americkém státě Maine v roce 1962.
Série se bude věnovat původu děsivého klauna Pennywise, jehož zlo sužuje životy obyvatel Derry už po generace. Hlavní děj se zaměří na rodinu Hanlonových, jež se do městečka přistěhuje, a prostřednictvím jejich pohledu bude postupně odhalovat původ zla, které Pennywise představuje. V devíti epizodách se tvůrci soustředí jak na nadpřirozené zlo, tak i na to lidské, v podobě předsudků, násilí a strachu panujícího v komunitě místních.
Více temnoty, více psychologie
Režie se ujal Andy Muschietti, který už režíroval oba filmy „IT“ (2017 a 2019) a společně se svou sestrou Barborou Muschiettiovou se podílí i na scénáři. Ten také prozradil, že spolupracuje s autorem předlohy Stephenem Kingem, který schvaluje casting a scénáře k jednotlivým dílům.
Raději zešílet v divočině? Vítěz z Varů kolísá mezi kýčem a podnětnou poťouchlostí
V hlavní roli klauna Pennywise se opět objeví Bill Skarsgard, jenž se nechal slyšet, že tentokrát má postava ještě temnější a psychologicky více propracované vrstvy. Tvůrci slibují, že série bude děsivější a brutálnější než dosavadní adaptace a přinese napínavý průzkum strachu jako zbraně, což je nyní velmi aktuální téma.
Seriál nabídne také širší galerii postav a nové tváře v obsazení, včetně Taylour Paigeové, Jovana Adepa, Madeleine Stoweové a dalších.
Scéna je laděna do studené barevné palety s výraznými červenými akcenty, které umocňují hororovou atmosféru a spojitost s Pennywisem. Kamera zase používá dynamické záběry z nízkého úhlu, které evokují pohled z klaunovy perspektivy.
Když v ulicích fouká a vy nejste v bezpečí
Natáčení probíhalo v kanadské provincii Ontario, konkrétně v městečku Port Hope, jehož ulice byly upravené do stylu 60. let. Okolní lesy, jezera a opuštěné farmy zase filmaři využili jako kulisu pro vznik nočních scén a strašidelných flashbacků.
Hudbu s hororovým a zároveň nostalgickým nádechem má na svědomí Benjamin Wallfisch, který se stejně jako režisér podílel i na obou filmech „IT“. Jeho hudba mimo jiné obsahuje ambientní zvuky města, jako jsou například dešťové kapky, ozvěny ulic nebo vítr. Zvukový design byl celkově vytvořený tak, aby v divákovi navozoval nepříjemné pocity narušeného bezpečí.
Zatímco tentokrát sledujeme děj v již zmíněných 60. letech, krátce před hlavními událostmi původního příběhu, další dvě plánované série chystají návrat do ještě hlubší historie města. Ta druhá by se měla odehrávat v roce 1935 a třetí v roce 1908.
TO: Vítejte v Derry
SERIÁL, režie Andy Muschietti, na HBO Max od 26.10.
