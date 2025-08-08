V přírodě platí, že čím je zvíře větší, tím vyššího věku se dožívá. Velryba grónská s hmotností 80 tun může žít déle než dvě staletí. Netopýři představují výjimku z tohoto pravidla. Šest gramů těžký sibiřský druh Myotis sibiricus se dožívá 41 let. Přitom stejně velký rejsek obecný nepřežije ani dva roky.
Dlouhý život s sebou nese celou řadu rizik, například zvýšenou pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru. V těle dlouhověkých tvorů mají buňky víc času k množení, a tudíž i k páchání závažných chyb, jež promění zdravou buňku v nádorovou. Velcí živočichové se tomu brání různým způsobem. Velryby si vyvinuly účinný systém oprav poškozené DNA. Slonům se zmnožil gen, který sleduje zdraví buněk, a když neprojdou jeho kontrolou, bez milosti je zničí. Vědci tyto obranné mechanismy usilovně studují, protože se v nich může skrývat návod na nový lék proti rakovině. Odolnost netopýrů vůči nádorovému bujení se rozhodli prozkoumat biologové vedení Verou Gorbunovovou z University of Rochester. Výsledky svého bádání zveřejnili ve vědeckém časopise Nature Communications.
Recept na dlouhý život bez chorob? Proč vědce přitahuje výzkum velryb a čím se inspirovat u dalších zvířat
Ukázalo se, že netopýři využívají proti nádorovým buňkám pestrou škálu molekulárních zbraní. Americký netopýr hnědavý má zmnožený obranný gen podobně jako sloni. Jiné druhy netopýrů ale tento gen postrádají a spolu s ním přišly i o některé další obranné mechanismy.
Přitom jejich buňky mají ke zběsilému zhoubnému bujení povážlivě našlápnuto. Aktivita genu pro enzym telomerázu dovoluje jejich buňkám prakticky ničím neomezené množení. To je výhodné pro dlouhý život, protože tak lze zajistit obnovu tkání i ve vysokém věku. Zároveň však jde o stav velmi blízký rakovině.
Netopýry chrání před nádory především silný imunitní systém. Ten si poradí nejen s mikroby vyvolávajícími u jiných tvorů včetně člověka vážná onemocnění, ale dokáže také spolehlivě vyhledávat a ničit buňky tíhnoucí k nádorovému bujení. Navození podobně posílené imunity by mohlo ochránit před rakovinou i člověka.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist