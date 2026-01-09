Už jste slyšeli o paradoxu přátelství? Nejde o mravní ponaučení, ale o koncept, s nímž přišel americký sociolog Scott L. Feld na začátku 90. let. Od té doby se stal oblíbeným východiskem pro řadu výzkumů. Paradox přátelství znamená, že obvykle máte méně přátel než vaši přátelé. Jsou za tím sociologické zákonitosti i teorie pravděpodobnosti. Je totiž pravděpodobné, že lidé, kteří mají hodně přátel, budou i vašimi přáteli. Ti, kteří jsou samotáři, se nejspíš nebudou kamarádit ani s vámi. Je to jako na silnici: častěji potkáte auta, která jezdí pořád, než ta, jež vyráží jednou týdně.
Nejpatrnější je tento paradox na sociálních sítích. Vaši facebookoví přátelé mají mnohdy více přátel – a tudíž zřejmě i lajků a komentářů – než vy. A pokud je tohle kritérium pro vás relevantní, může vám to přivodit i psychickou nepohodu. Dopady paradoxu přátelství na chování na sociálních sítích se zabývá rok stará studie z časopisu Applied Network Science. V ní uživatelé sociálních sítí porovnávali zpětnou vazbu na své příspěvky s reakcemi, které dostávají jejich přátelé. Autoři zjistili, že většina lidí, kteří vidí, že jiní dostávají více lajků i komentářů, začne pak sdílet méně příspěvků. Paradox přátelství tedy nemusí být jen teoretickou hříčkou, ale může měnit i naše chování v kyberprostoru a snižovat motivaci se aktivit ve virtuálním světě účastnit.
Označovat za skutečné přátele lidi, které často vůbec neznáme, jen jsme je odklikli na Facebooku či Instagramu, je poněkud nadnesené. V posledních letech se ovšem uskutečnila také řada výzkumů, které zkoumají skutečné, nevirtuální vztahy. Jedna z posledních takových studií, která se objevila v časopisu Nature, se sice zabývá delfíny, ukazuje ale to, na co upozornily už dříve výzkumy zaměřené na lidi. Totiž že silné sociální vazby mezi samci delfínů, které by se u těchto inteligentních živočichů daly nazvat přátelstvím, snižují stres a zpomalují biologické stárnutí.
Co se dočtete dál
- Jaké látky našli výzkumníci v těle lidí, kteří trpěli nedostatkem blízkých přátel?
- Jak si Češi stojí ve zprávě OECD zabývající se frekvencí setkávání se s přáteli?
- Proč si dospělí zvolí za přátele i člověka, který se dopustil „přešlapu“, kdežto adolescenti takové ve větší míře odmítají?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.