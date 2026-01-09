U profesora Antonína Holého už několik let nepracovala, když ji tehdy pozval na oběd. „Hanko, budete si moci koupit něco většího, třeba byt,“ oznámil jí krátce poté, co Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil první jeho preparáty pro léčbu HIV nebo chronické hepatitidy B. Hana Dvořáková s ním spolupracovala na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd deset let a byla při tom, když objevil ta nejvýznamnější antivirotika. Byla tedy spoluautorkou patentů a brzy měly i jí začít chodit peníze z licenčních poplatků. A skutečně začaly.
Kdyby manželé Dvořákovi chtěli, mohli si za ně tehdy koupit stovky bytů. Oni se ale rozhodli, že peníze dají tam, kde vznikly: do vědy. Založili Nadaci Experientia, do které vložili čtvrt miliardy korun a dnes jsou blízko tomu, aby z výnosů těchto peněz fungovala napořád. „Schází nám k tomu nižší desítky milionů,“ říká Hana Dvořáková v rozhovoru a popisuje, kam jejich peníze míří.
Naším snem je získat Nobelovu cenu pro Českou republiku, řekla jste v jednom rozhovoru. To je hlavní důvod, proč tak podporujete českou vědu?
Nobelova cena by byla jen třešnička na dortu, něco, co bychom rádi získali, ale důležité je to spíše symbolicky. Pro nás jako nadaci je nejdůležitější, abychom vědcům vytvořili takové podmínky, aby mohli přispívat k těm největším přelomovým objevům. To znamená, aby vymysleli nové zdroje energie, případně přispěli k rozvoji nových technologií šetrnějších k životnímu prostředí nebo vymysleli nějaký nový lék, který zachraňuje lidské životy.
Co se dočtete dál
- Jaké to bylo spolupracovat s Antonínem Holým.
- Proč se rozhodla s mužem založit nadaci.
- Jaké projekty Nadace Experientia podporuje.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.