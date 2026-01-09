Po ráně kladivem do palce mluví slušně jen málokdo. Má to svůj účel, protože sprostá slova patří k účinným prostředkům ulevujícím od bolesti. S hlasitým sakrováním například udržíme ruku v ledové vodě déle, než když si smíme ulevovat jen slušně. Klení také zmírní stres. Když si lidé od plic zanadávají, zvládnou snáz třeba vyloučení z kolektivu. Neposiluje to jen psychiku, ale také tělo. Při fyzické námaze klení napomáhá k vyšším výkonům. Dodává člověku na síle i vytrvalosti. Tým vedený Richardem Stephensem z univerzity v anglickém Keelu nyní odhalil, jakým způsobem nadávání fyzickou výkonnost posiluje. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil vědecký časopis American Psychologist.
„V mnoha situacích se lidé drží zpátky, ať už vědomě nebo podvědomě, a nevyužívají svou fyzickou sílu naplno. Klení je snadno dostupný prostředek, jak posílit soustředění a sebedůvěru a dostat tak ze sebe něco navíc,“ vysvětluje Stephens.
Vědci získali pro účast v experimentech bezmála dvě stovky dobrovolníků. Někteří byli požádáni, aby při cvičení říkali každé dvě sekundy sprosté slovo, další se směli povzbuzovat jen slušně. Následně byli účastníci experimentu podrobeni psychologickým testům zaměřeným na sebevědomí, soustředěnost, míru zábran a další ukazatele. Vědci zjišťovali u dobrovolníků také psychologické „flow“ – tedy stav, kdy jsou lidé zcela ponořeni do své činnosti, soustředí se na ni a je jim příjemná.
V experimentu se potvrdily výsledky předchozích výzkumů, podle kterých klení zvyšuje fyzický výkon. Z nových experimentů vyplynulo, že za účinek sprostých slov dobrovolníci vděčili vyšší míře soustředění, zvýšenému sebevědomí a celkovému oslabení psychických zábran.
„Náš výzkum vysvětluje, proč klejeme tak často,“ říká Richard Stephens. „Klení nám na počkání zvýší výkon. Přitom to není zakázaná dopingová látka a nezatěžuje náš organismus nadbytečnými kaloriemi. Je zadarmo a máme ho k dispozici kdykoli.“
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist