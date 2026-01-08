Dan Ehninger a Maryam Keshavarzová z Německého centra pro neurodegenerativní choroby v Bonnu píchli do vosího hnízda. Ve studii publikované vědeckým časopisem Genomic Psychiatry dokazují, že stárnutí a stáří chápeme silně zkresleně. Zdokonalení léčby největší současné metly lidstva by podle nich vedlo k prodloužení života, aniž bychom museli v lidském organismu zpomalit procesy stárnutí.
Co se dočtete dál
- Co podle vědeckého tandemu může prodloužit život.
- Na jakou historickou paralelu poukazují.
- Co v „buřičské“ studii zpochybňují.
