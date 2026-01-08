Dan Ehninger a Maryam Keshavarzová z Německého centra pro neurodegenerativní choroby v Bonnu píchli do vosího hnízda. Ve studii publikované vědeckým časopisem Genomic Psychiatry dokazují, že stárnutí a stáří chápeme silně zkresleně. Zdokonalení léčby největší současné metly lidstva by podle nich vedlo k prodloužení života, aniž bychom museli v lidském organismu zpomalit procesy stárnutí.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co podle vědeckého tandemu může prodloužit život.
  • Na jakou historickou paralelu poukazují.
  • Co v „buřičské“ studii zpochybňují.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.