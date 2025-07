Pop Messe

FESTIVAL, brněnský Velodrom, 24. až 26. 7.

Na severu právě duní Colours of Ostrava, na brněnském Velodromu a v okolních prostorách tamního výstaviště odstartuje už brzy další hudební svátek. K hvězdám festivalu Pop Messe bude patřit třeba britská legenda Orbital, irská zpěvačka Róisín Murphy či Danny L Harle, který produkoval alba Caroline Polachek nebo napsal hity pro Charli XCX, Dua Lipu a Tommyho Cashe. Během tří dní zahraje na několika venkovních i vnitřních scénách přes šedesát zahraničních i domácích kapel, hudebníků a DJů. Samá přední jména současné elektronické, rap, pop a indie scény.

Letní kino CAMP

FILM, areál Emauzského kláštera, Praha, každé úterý do 26. 8.

„Kino na kolejích“, tak by se dal teď nazývat prostor atria Centra architektury a městského plánování. V souvislosti s aktuální výstavou Praha zítra? Propojené město se tu totiž každé úterý pod širým nebem promítají filmy, v nichž hrají důležitou roli vlaky. Úvod patřil tento týden Ostře sledovaným vlakům a Jiřímu Menzelovi, příští týden se „železný oř“ zakousne do země Vinnetoua, pak přijdou na řadu filmy Alois Nebel, Mimořádná událost nebo romance Před úsvitem, která začíná v rychlíku z Budapešti do Prahy. A finále? Jak jinak, Harry Potter zase bude hledat nástupiště 9 a 3/4.

Foto: CAMP

Potkali se ve Varech

VÝSTAVA, Galerie Vitrínka, České centrum Londýn, do 31. 8.

„Propojili jsme umělce a umělkyně z různých oborů, dali jim prostor ke společné tvorbě a výsledná díla představili nejprve v Karlových Varech, v Praze a nyní v Londýně. Jde o naplnění snah otevírat českým umělcům dveře do světa,“ říká Valérie Horváth, art specialistka J&T Banky. Jako kurátorka je podepsána pod výstavou, kterou tvoří práce osmi mladých umělců, kteří se potkali v rámci rezidenčního programu Magnus Art v Karlových Varech a nechali se inspirovat motivy vody a termálních pramenů. V galerii Českého centra v Londýně se představují Jakub Tytykalo, Néphéli Barbas, Anna Jožová, Lucie Rosická a další.