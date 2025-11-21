Pravidla Nirvány

DIVADLO, režie Thomas Zielinski, Švandovo divadlo, Praha, premiéra 8. 11.

Název divadelní novinky poukazuje na jméno nejslavnější grungeové skupiny Nirvana. Její zpěvák a kytarista Kurt Cobain spáchal v roce 1994 v 27 letech sebevraždu. Představení coby pocta poslední rockové rebelii však není inspirováno pouze jeho životem, ale také osudy dalších dvou již nežijících grungeových hvězd. Jednou z nich je Layne Staley, frontman kapely Alice in Chains, tou druhou Mark Lanegan, jehož temný baryton byl poznávacím znamením formace Screaming Trees. Autor Martin Františák nechává tyto osobnosti setkat se v jedné bezejmenné, nikdy neexistující skupině. Tvůrci se rozhodli pro odvážný experiment a činohru propojili s rockovým koncertem, na kterém živě hrají a zpívají členové divadelního souboru. Název hry neodkazuje pouze na ikonickou skupinu, ale také na duchovní osvobození. 

Slovan Liberec: Zpátky na vrchol

SERIÁL, režie Michal Samir, na Oneplay od 14. 11.

Zelená je tráva, fotbal to je hra. Nový dokumentární seriál Slovan Liberec: Zpátky na vrchol přináší desetidílný pohled do zákulisí klubu, který se snaží vrátit mezi elitu české ligy. Tvůrci celý rok pozorovali život Slovanu zvenčí i zevnitř a divákovi mimo jiné předestírají, jak náročné je naplnit ambiciózní cíl umístit se do šestého místa. Kamera provází vedení klubu, realizační tým i hráče v momentech radosti i frustrace a ukazuje každodenní realitu profesionálního fotbalu. Seriál představuje pestrou škálu osobností od nového majitele Ondřeje Kanii přes generálního ředitele Jana Nezmara a trenéra Radoslava Kováče až po fanoušky a klubové srdcaře, jako je kustod Kulda nebo oddaná fanynka Štěpánka. 

Slovan Liberec: Zpátky na vrchol
Foto: Oneplay

Zlaté město

DIVADLO, režie Ivan Buraj, Divadlo v Dlouhé, Praha, premiéra 15. 11.

Divadlo v Dlouhé uvádí inscenaci volně propojující dvě hry Ödöna von Horvátha. Děj nás přenáší do roku 2039, kdy společnost po sérii válek utíká k idealizované představě Vídně před více než 100 lety. Lidé napodobují její jazyk i zvyky a věří, že jim návrat ke „starým zlatým časům“ přinese pocit jistoty a řád. V tomto podivně nostalgickém světě sledujeme osudy Marianny a Alžběty, které hledají lásku, odpuštění i vlastní místo v přísně nalinkované společnosti. Inscenace zároveň otevírá řadu otázek o selhání, lhostejnosti i síle společenských frází, které Horváth tak rád odhaloval. Divadlo připravilo k představení i cyklus rozšířených dramaturgických úvodů s odbornými hosty, germanistou Milanem Tvrdíkem či filozofkou Josefínou Formanovou. Ti nabídnou širší kontext autorovy tvorby a přiblíží tím i její překvapivou aktuálnost.  

Zlaté město
Foto: Divadlo v Dlouhé

Švábi

FILM, režie Luboš Kučera, od 20. 11.

Sledujeme lékaře Miloše (Rudolf Skopec), který přijde o svou praxi kvůli nevhodnému vtipu a jehož život se začne hroutit ve chvíli, kdy narazí na pornovideo, v němž možná vystupuje jeho vlastní manželka. Do toho se připletou podivní sousedé, dusivý zápach ze zdi a policie, která se zabývá úplně něčím jiným, než by měla. Švábi těží z přesně vystavěných situací, absurdních zvratů i nadsázky, která připomene klasické satiry o obyčejných lidech semletých chaosem kolem nich. Nezávislý debut režiséra Luboše Kučery si pohrává s tématy sousedské paranoie i rozpadu manželství, ale především nabízí jízdu plnou přesných hlášek a absurdních situací. Zkrátka originální komedie s prvky hororu a absurdna.

Švábi
Foto: Artcam Films

