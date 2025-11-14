Frankenstein
FILM, režie Guillermo del Toro, na Netflixu od 7. 11.
Je to kultovní příběh od mistra atmosférického tajemna. Na Netflix právě dorazil Frankenstein, dlouho očekávaná novinka od oscarového režiséra Guillerma del Tora. Autor vizuálních fantazií jako Tvář vody nebo fantasy Faunův labyrint se tentokrát pustil do klasického románu Mary Shelleyové, který převádí do své typicky poetické, gotické a emocionálně působivé podoby. Film sleduje osud geniálního, ale vlastním egem zaslepeného vědce Victora Frankensteina (Oscar Isaac) a jeho stvoření, jejichž pouto se postupně mění v tragédii o touze po dokonalosti i lidskosti. Del Torův Frankenstein je kombinací hororu, hlubin filozofie a vizuálního mistrovství, které z něj činí jeden z nejdiskutovanějších titulů letošní sezony.
Blues Alive
FESTIVAL, Šumperk, 14.–16. 11.
Budou to tři dny plné špičkové muziky. Na třech pódiích vystoupí třicet kapel z celého světa v čele s americkým kytaristou Walterem Troutem, držitelem Blues Music Awards. Dorazí také Joanna Connorová, Mark Hummel, GA-20 nebo Selwyn Birchwood. Program doplní jamy, filmy, debaty i kytarové workshopy. Zvláštní místo má letos koncert Ondřeje Konráda, který zde oslaví 75. narozeniny s kapelou Gumbo a hosty Michalem Pavlíčkem a Markétou Foukalovou. Festival připomene jeho dlouhou kariéru i lásku k blues, od spolupráce s Lubošem Andrštem až po legendární pořad Na Kloboučku.
Frankenstein
DIVADLO, Stavovské divadlo, Praha, 14., 25. a 26. 11.
Ne, není to chyba. Ještě jednou tu máme Frankensteina, tentokrát od činohry Národního divadla. Dílo Mary Shelleyové z roku 1818 se vrací v podobě nové inscenace režisérky Petry Tejnorové, která se spolu s Ninou Jacquesovou a Adamem Dragunem pokusila oživit původní myšlenky autorčina díla. Místo klasického obrazu „šíleného vědce“ a jeho monstra nabízí divadelní adaptace pohled do nitra obou postav, vědce posedlého touhou tvořit a stvoření, které se zoufale snaží porozumět vlastní existenci. Představení se dotýká nejen morálních otázek odpovědnosti a soucitu, ale i širších společenských témat, jako jsou odcizení, ekologické krize či hranice vědeckého pokroku. V atmosféře takzvaného roku bez léta, kdy sopka Tambora ochladila planetu, se odehrává podobenství o temných stránkách lidského ducha i křehké naději na porozumění.
O přívlastcích a epitetech
KNIHA, autor Tomáš Pavlík
K zajímavému setkání českého a italského umění dojde v italských Benátkách. V kostele Santa Maria della Visitazione bude 14. listopadu představena nová básnická sbírka O přívlastcích a epitetech Tomáše Pavlíka. Vychází v češtině i italštině. Ilustrace knihy obstaraly fotografie detailů instalace sochařky Veroniky Psotkové s názvem Perpetuo, které je do 23. listopadu v prostorách kostela k vidění. Autor se přes 25 let pohybuje v oblasti komunikace, nyní je tiskovým mluvčím České asociace pojišťoven. Zároveň je ale znám i jako básník a dramaturg. V minulosti vydal dvě sbírky, v nichž se soustředil na introspektivní záznamy reality, citlivé pozorování světa a poetickou práci s detailem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist