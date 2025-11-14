Nechtěnou dominantou obce Statenice je ruina zámku s vybouranými okny. Jeho ponurost ještě zesiluje listopadová mlha. Původně barokní stavbu koupil v 90. letech zahraniční investor, od té doby chátrá. Kousek od ní na druhém břehu Únětického potoka je mnohem přívětivější místo. Do podzimního šera září rozsvícená francouzská okna přízemního domku. Je to obecní Knihovna J. M. Hovorky, zvaná „Obývák vesnice“. Uvnitř se ve středu odpoledne kolem páté hodiny pohybuje několik dospělých s dětmi a dvě knihovnice. Holčička listuje knížkou, chlapec hází vlaštovkou, která tu zůstala po výtvarném kroužku.
Pražská rodačka Barbora Černohorská s kolegyní Zuzanou Brychtovou Horeckou, původem z Opavska, převzaly knihovnu v obci s téměř 1600 obyvateli, vzdálené deset kilometrů severozápadně od Prahy, v roce 2018. Do té doby fungovala půjčovna nesoucí název po zdejším rodákovi a literátovi z přelomu 19. a 20. století Josefu Miroslavu Hovorkovi v jiné budově. Měla zastaralý knižní fond a jen dvacet registrovaných čtenářů. Dnes jich má desetkrát tolik a pořádá spoustu akcí, které navštěvují dva tisíce lidí ročně. „Půjčování knih je dnes spíš jen taková doplňková služba,“ říká s lehkou nadsázkou knihovnice Barbora Černohorská. Dodává však, že se zejména děti ke čtení snaží motivovat a nakupuje stále nové a pro ně atraktivní tituly.
Ano, i do moderních knihoven se stále chodí kvůli knížkám, i když vedle toho roste snaha přilákat lidi také na další aktivity a inspiraci hledat nejen v literatuře. V Česku je zhruba pět tisíc veřejných knihoven, jejich síť patří k nejhustším na světě. V posledních letech se řeší, jak je smysluplně využít, aby víc ladily s životem v 21. století.
Statenice: Válka nejen o Green Deal
Zmíněné dvě dámy ze Statenic získaly před osmi lety grant, jehož podmínkou bylo zapojit do projektu místní komunitu. To se podařilo. Zrekonstruoval se zchátralý domek v sousedství obecního úřadu a kolem knihovny se vytvořilo živé společenství místních obyvatel. Už v roce 2018 získaly Černohorská s Brychtovou Horeckou ocenění Středočeský Kramerius pro nejlepší neprofesionální knihovnice a o tři roky později se Obývák vesnice stal Knihovnou roku.
V dříve poněkud letargické obci, kde spolu starousedlíci s novými obyvateli příliš nemluvili, ovšem komunita kolem knihovny ožila natolik, až to některým lidem z vedení obce začalo vadit a označili její aktivity za nevhodnou „politiku“. Třeba přednášku o ruském vlivu v Pobaltí napadl zastupitel za místní sdružení jako „politickou agitaci, která nemá v knihovně co dělat“, besedu o Green Dealu se starosta z ODS dokonce rozhodl zrušit.
