Je to lehce strašidelná rodinná komedie o velkém dobrodružství dětí a jejich bubáka, který žije u nich v bytě, živí se strachem a miluje sladkosti. Film o tom, že každý se něčeho bojí, ale taky každý může se strachem bojovat.
Režie se ujali Tomáš Pavlíček a Kateřina Karhánková. Prvně jmenovaný má za sebou například oceňované snímky Chata na prodej nebo Přišla v noci, Kateřina Karhánková je pak známá jako režisérka dětmi oblíbených animovaných seriálů a filmů, jako jsou Mlsné medvědí příběhy či Plody mraků. Jejich režijní spolupráce je v případě Bubáka logická, protože se zde spojují hrané scény s animací.
Příběh filmu Bubák začíná v okamžiku, kdy rodiče dvanáctileté Nikči a šestiletého Tomáše odjíždějí na víkend pryč, a děti díky tomu mají poprvé v životě celý panelákový byt jen pro sebe. Nikča se hned rozhodne, že za sladký úplatek uklidí bráchu do jeho pokojíčku a pozve si kamarádku. Chtějí si dát pizzu a koukat na horor. Namísto toho ale zažijí malé děsivé setkání na vlastní kůži. Nejprve se nečekaně zjeví maturant Ondra s kocovinou a pak se k narušitelům pohody přidá i malý brácha Tomáš, který nevydrží ve svém pokoji. Ukáže se totiž, že má pod postelí bubáka, a není jediný…
V hlavních rolích se objeví Anna Vyčítalová, Terezie Holá, Martin Kubuš, Jana Plodková či Lukáš Latinák.
Najdu sám sebe v porouchaném světě? ptají se tři knižní novinky. Ale každá trochu jinak
„Snažili jsme se, aby byl kombinací trochu strašidelného filmu a víc komedie. Bubák tam sice je, ale není až tak strašlivě strašidelný. Chceme, aby se malí i velcí diváci během filmu smáli… I já jsem se jako dítě samozřejmě bál příšer, které mám pod postelí, bál jsem se tam i koukat. Moje maminka mě tím pravidelně strašila, takže se v tomto filmu tak trochu snažím porazit strach ze svého dětství. Pro mě je to návrat do dětských let a dospívání,“ říká režisér Tomáš Pavlíček.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist